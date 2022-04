Reglas para comer con la realeza: la reina decide qué comes, el ajo está prohibido y más

Es bien conocido que todas las familias reales que existen alrededor del mundo deben cumplir todos los días protocolos que fueron impuestos desde hace años atrás y, en ocasiones, las personas fuera del círculo deben respetarlos al convivir con ellos por respeto.

Por ejemplo, los famosos, quienes tienen más posibilidades de hacerlo, deben seguir las reglas al pie de la letra, ya que de lo contrario, se podría considerar que tiene una mala educación.

¿Cómo es almorzar con la familia real de España?

Son varios los que tienen experiencia conviviendo con los miembros reales, sin embargo, el escritor español Juan del Val lo hizo de una manera muy particular, debido que, al parecer, no esperaba que pasaran ciertas cosas.

Resulta que el pasado 22 de abril los reyes de España, Letizia y Felipe de Borbón, asistieron a la entrega del Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2021 en Lengua Española, el cual se llevó a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares.



La ganadora de este año, Cristina Peri Rossi, no pudo estar presente; si bien no fue la única invitada y asistieron otras personalidades de la literatura de España, entre ellos se encontraba Juan del Val.

En esta ceremonia se lleva a cabo un almuerzo, en donde los asistentes compartieron la mesa con los mismísimos reyes.

El colaborador del programa 'El Hormiguero' reveló cómo empezó todo, además de dejar entre ver algunos de los protocolos.

"Hay ciento y pico personas. Es todo preciosa, alucinante. Te van llamando y te vas sentando en tu sitio. Los últimos que entran son los reyes. Una vez que se sientan, uno enfrente del otro, empieza la comida. La comida es muy rica, pero escasa. Se come bastante ligerito. Cuando el rey termina un plato, se quita el de todos. Allá tú si no has terminado", fue lo que comentó dentro del más reciente programa 'La Roca', en abril del 2022.



Añadió que después de que el rey terminó el postre, él se levantó e inmediatamente todos tuvieron que hacer lo mismo; igual, al finalizar el consumo de alimentos, los guían a todos a otro salón para tomar el café.

Las declaraciones impactaron a los televidentes, pues no muchos tienen la oportunidad de asistir a un evento de gran reputación en compañía de los gobernantes de España.

Ellos no son los únicos con protocolos extraños

La familia real británica también tiene algunas reglas que para muchos podrían resultar demasiado, pero deben ser respetadas.

Por ejemplo, de acuerdo al portal 'Fabulous Digital', la reina Isabel II tiene una regla sobre los invitados a una cena, y es que no pueden ser exactamente 13.

Esto lo hace porque el monarca sabe que en otras culturas las connotaciones de dicho número pueden ser de mala suerte, así que lo evade a toda costa.



Por supuesto la comida no es elegida al azar. El menú debe ser aprobado antes por la misma reina y todo debe ser de su agrado, de lo contrario, se harán todos los cambios necesarios para que quede perfecto.

Otra cosa relevante es que no todos los invitados serán capaces de hablar con la reina en medio de un desayuno, almuerzo, comida o cena, dado que sólo lo hará con la persona que esté a su izquierda hasta el momento de servir el segundo plato y, posteriormene, pasa a mantener una conversación con aquel que se encuentra a su derecha.

Algo curioso que fue confirmado por la misma Camilla Parker Bowles en una aparición dentro del programa MasterChef Australia, es que el ajo es un ingrediente que está prohibido utilizar dentro de los platillos de eventos reales y banquetes que sean celebrados en el país o en el extranjero.

Dicha regla fue creada por la reina Isabel, aunque se desconoce por qué exactamente prohibió que toa su familia lo consumiera.

Por último, al igual que la familia real española, los platos se retiran cuando la reina termina de consumir sus alimentos y, de hecho, abandonar la mesa antes es considerado de mala educación.