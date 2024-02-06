¿Nostradamus predijo el cáncer del rey Carlos III? Esto dijo sobre el futuro de la monarquía británica

Video Una profecía de Nostradamus tiene preocupada a la NASA: esto es lo que predijo para el 2023

El rey Carlos III padece un tipo de cáncer, dio a conocer el pasado 5 de febrero el Palacio de Buckingham.

La oficina de prensa del monarca británico no especificó de qué tipo se trata, pero sí que lo descubrieron tras la intervención a la que se sometió por un agrandamiento de próstata a finales de enero.

Según se informó, el rey inició ese mismo día “tratamientos regulares” para atender la enfermedad y suspenderá sus actividades públicas de manera temporal.

La profecía de Nostradamus sobre la monarquía británica

La noticia del cáncer del rey Carlos III le recordó a muchos la predicción que Michel de Nostredame hizo hace más de 500 años sobre la corona británica.

Hay que recordar que el boticario francés dejó escritos sus presagios en el libro ‘Les Prophéties’ (‘Las Profecías’) de 1555. De ahí es que sus discípulos, estudiosos y amateurs descifran lo que habría augurado para el futuro.

Una de las cuartetas del profeta dice que “llegará la muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino”. También se apunta que “un hombre que nunca esperó convertirse en rey” llegaría al trono.

Mario Reading, un un “experto en Nostradamus”, según el diario ‘Mirror’, interpretó esto como que el príncipe Harry, quien renunció a la familia real en 2020, sucedería al rey Carlos, en vez de seguir la línea de sucesión actual, que pone a su hermano, William como el próximo rey de Inglaterra.

En su momento, Reading no pudo ahondar sobre qué haría que Harry, quien actualmente tiene el cuarto lugar en la línea de sucesión, se convirtiera en el siguiente monarca, pero señaló “hechos siniestros”.

Esto podría relacionarse con otra profecía de Nostradamus sobre la familia real británica, que reza: “Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más”.

Algunos especialistas han relacionado a estos personajes con los hijos del príncipe William y Kate, George, Charlotte y Louis.

¿El nombre del rey Carlos guarda una maldición?

Esta no es la primera vez que se asocia al monarca actual del Reino Unido con un mal augurio.

La elección de su nombre como rey despertó el recuerdo de antiguos soberanos que no corrieron con buena suerte.

Carlos I, por ejemplo, vio la caída temporal de la monarquía británica y murió ejecutado por la guerra civil que pedía abolir este tipo de gobierno.

El reinado de su hijo, Carlos II se caracterizó por numerosas guerras emprendidas por él que lo llevaron, eventualmente, a que el Parlamento le retirara su apoyo.

Carlos III es el primer rey de Inglaterra en más de 200 años en usar dicho nombre.

