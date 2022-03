Con la denuncia de Sasha Sökol, Internet recordó ‘El Carnal de las Estrellas’ de Molotov

Sasha Sökol, de 51 años, usó su cuenta de Instagram y Twitter para condenar las declaraciones del productor Luis de Llano sobre su relación, ya que en aquel entonces ella tenía 14 años y él 39; por lo cual varios usuarios calificaron de estupro.

Asimismo, hubo quienes relacionaron los hechos con una canción de Molotov lanzada en 1998, pues se inspiró en los rumores de acoso sexual y abuso de poder que circulaban alrededor del productor.

La canción ‘El carnal de las estrellas’, de Molotov, denunció los abusos de poder normalizados en televisora mexicana

A finales de la década de los 90, el grupo mexicano de rock lanzó el álbum ‘Molomix’, el cual contenía la polémica canción ‘El carnal de las estrellas’.

Su letra habla del abuso de poder por parte de ciertos directivos de televisión, a quienes acusaron de pedir favores sexuales a las actrices debutantes.

“Si no eres bonita, más bien eres fea; quieres volverte una super estrella. No tienes talento ni una vocación y quieres salir en la televisión. Que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa”, se canta en la primera estrofa.



La mención a Luis de Llano aparece en la tercera y, haciendo uso de su sátira y crítica social, la banda expuso al productor pronunciando únicamente su apellido:

“Si topas a un tipo de nombre De llano que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiera echártela atrás. No te dejes porque aún hay más. Que no quiera echártela atrás. No te dejes man, porque aún hay más. Le importa un comino que sean caballeros. Le da a cualquier cosa que tenga agujeros”.



En la última parte Molotov hace énfasis en que no sólo se piden favores sexuales, también insinúan la presión por realizar operaciones estéticas:

"Este carnal te opera la jeta, te pone las nalgas, te pone las tetas; ero se enoja si no se las prestas, porque te corre, te coge y te veta. Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas".

Tras la denuncia de Sasha Sökol, Internet se llenó de reacciones a tan fuerte melodía

Si bien para muchos la canción de Molotov era muy clara con los personajes nombrados, otros fueron escépticos al respecto y sólo quedó en una protesta musical.



Y para los más jóvenes que no entienden el juego de palabras en la canción de Molotov, aquí la explicación:

Otro usuario de Twitter expresó su preocupación porque hay más personas en televisoras que abusan de su poder y no pagaron por ello:



De hecho, este internauta cree que con el transcurso de los días podrían salir más denuncias: