'Brujo' afirma que el 'Anticristo' ya se encuentra entre nosotros: Internautas lanzan locas teorías sobre quién es

El pasado 29 de enero se estrenó el podcast con uno de los Brujos mayores de Catemaco, quien se hace llamar Unicornio Negro, en el canal de YouTube llamado 'Extra Anormal', el cual desató teorías sobre el Anticristo y quién se sospecha que podría ser, pues, según asegura el brujo, "ya está entre nosotros".

Catemaco, Veracruz es un lugar místico y mágico en México, famoso por ser el lugar de procedencia de los brujos más poderosos del mundo o al menos eso es lo que señalan las leyendas y creencias.

¿Qué dijo el Brujo Mayor de Catemaco sobre el Anticristo en el podcast?

'Unicornio Negro' aseguró en el podcast que ya existe un Anticristo en la Tierra, el cual menciona que es un hombre que creció y ahora tiene 26 años.

"Los más fuertes, lo más poderosos lo custodian. Él viaja siempre en un carro 100% de oro. Atrás de él están los más poderosos políticos, poder armamentístico, religión, los más fuertes. Todo mundo quiere besarle la mano, le hace la reverencia y él jala, impide que le besen la mano, me imagino que ha de tener sus razones. Sus padres son reyes, su padre es un alto mando, el cual le va a dejar a él la sucesión. Es una persona muy fuerte, muy preparada. En donde él se para, le hacen reverencia", describe el brujo.



Ante las preguntas de Paco Arias, presentador del podcast, 'Unicornio Negro' reveló que el Anticristo ya sabe cuál es su misión en el mundo y que todo el mundo lo conoce desde el año 2000.

Arias, quien menciona haber leído libros sobre el tema, resaltó que sabe que el supuesto Anticristo subirá al poder al cumplir los 30 años de edad, por lo que no falta mucho para que eso suceda.

Según el brujo "hay que estar todos preparados", pues una vez que el Anticristo llegue al poder, se dará el llamado "rapto de toda la fe de las iglesias", algo de lo que ya habían hablado antes él y otros brujos, colegas suyos de Catemaco.



El podcast ya cuenta con casi medio millón de visualizaciones, mientras que el fragmento en el que se habla de este tema en específico ya llegó a más de 9.3 millones de reproducciones.

¿Cuáles son las teorías sobre quién es el Anticristo?

Tanto el video de TikTok como la mayoría de los comentarios, se enfocan en que el brujo está hablando de Moulay Hassan, príncipe heredero al trono de Marruecos y el joven más rico del mundo.

Otros señalan al príncipe Abdul Mateen de Brunei, al exconsejero superior de los Estados Unidos y yerno de Donald Trump: Jared Kushner, el Presidente de El Salvador: Nayib Bukele o incluso al influencer millonario Mr. Beast.

Asimismo, mientras algunos intentaron especular en los comentarios, otros lo tomaron con humor.

"A mí me parece que el anticristo saldrá del mismo Israel, según lo que dice Daniel 11:37", "El Anticristo bíblico tiene que hacer algo impresionante a nivel mundial", "Muchas personas creen y afirman que Jesús regresará en 2000 años", "La palabra dice bien claro que no se manifestará antes del rapto de la iglesia y a partir de eso el anticristo se hará pasar por Cristo", "¿Por qué le creen a ese tipo que es brujo?", "El anticristo se supone que es alguien que endulza el mundo entero ¿no?", "Nunca esperé encontrar los mayores secretos de la humanidad en Tik Tok jajaja", "Desde que nacieron mis abuelos estamos en los últimos tiempos", "Los episodios de Unicornio Negro son súper interesantes", escribieron algunos.