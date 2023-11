Brujos mexicanos advierten que el fin del mundo será en 2024 y la llegada de un 'falso Mesías': Así pasará

Hace algunos días, un grupo de hombres, que se hacen llamar 'Los brujos más poderosos de Catemaco' (por ser originarios de Catemaco, Veracruz, lugar en el que se practica la brujería en México) acudieron como invitados al Podcast Extra Normal de YouTube, cuyos clips, además se volvieron virales en TikTok debido a lo alarmante e interesante de la temática.

El brujo Ángel Blanco, quien fungió como Brujo Mayor en Catemaco durante 5 años explicó que falta poco para el Apocalipsis, cuándo y cómo será, además de algunos indicios que ya podemos ver en los últimos tiempos y lo que dijo es algo que nadie se imagina.

¿Cuándo será el Apocalipsis?

El llamado 'Brujo Mayor' explica que el tiempo en este caso no se mide ni en minutos ni en segundos, sino con las profecías que se van cumpliendo, sin embargo asegura que el fin del mundo como lo conocemos ahora será tras el próximo eclipse en 2024.

"Yo, en mi creencia, en la capacidad que tengo, en lo que yo sé, en mi preparación, digo: este último año lo voy a vivir al máximo, día de muertos, diciembre, con la familia; porque después de este ya no vamos a tener otro año igual, se acaba, va a haber un cambio total. 2024 viene con todo", manifestó.



También habló de que todos los ojos están puestos en el conflicto de Israel, pues esa nación es el 'reloj' que nos guiará tras una última profecía por cumplirse.

"El reloj de los cristianos o el reloj de las iglesias, de cualquier tipo de iglesias es Israel, Israel es el pueblo sagrado, protegido y escogido de Dios. Todos los ojos están puestos ahí, porque de ahí se va a derivar la tercera Guerra Mundial y cuando ya estén a punto de hacerla, va a aparecer ese 'falso Mesías': El Anticristo. Falta una profecía que es 'Los 3 días de oscuridad', después de eso viene el 'rapto de la iglesia'", explicó.



Según él y los otros brujos no es posible dar una fecha exacta de cuándo empezará como muchos brujos 'charlatanes' han asegurado.

¿Cómo será el Apocalipsis o el fin del mundo?

Desde hace algún tiempo ya circulaban en TikTok videos sobre el Anticristo, el Apocalipsis y las profecías del fin del mundo, sin embargo, el brujo Ángel Blanco compartió que se trata más bien del fin de los tiempos como los conocemos hasta ahora y que todo se encuntra plasmado en las sagradas escrituras.

Los brujos más poderosos esperan el siguiente eclipse (el primero del 2024 será un eclipse solar total el 8 de abril) y que se cumpla la profecía de 'Los 3 días de oscuridad'.

"Es la profecía de Elías, donde no habrá luz, donde los carros se van a parar, no habrá movimiento de carros, totalmente se van a perder las redes sociales, vamos a quedar en una penumbra, pero fuerte. Tú tienes que guardar comida, víveres en tu casa en esos 3 días y no poder ni tan siquiera asomarse por la ventana, porque son 3 días. Después, en ese momento cuando empiece la claridad, el mundo ya no va a ser el mismo", reveló.



Después de la oscuridad, asegura que varios países entrarán en conflicto para desatar la III Guerra Mundial que involucrará a México y Estados Unidos.

"Como México y Estados Unidos, que ya hay roces. Estados Unidos ha estado cayendo, llegará al suelo, dejará de ser la nación que era. Hay por ahí también otros países que por ahí se están tirando. Honduras también hay un poquito de detalles con México. El Presidente de México le tiene miedo a todo eso, él es un personaje pacifista, a él no le gusta eso, pero él sabe bien lo que se viene encima de México", comunicó.



La aparición de un 'falso Mesías' o 'El Anticristo' será lo que ponga paz en Israel y gobernará durante 7 años.





"Satanás ya está liberado. Va a tomar, en su momento, su lugar como un gran gobernante en Israel. El Anticristo se va a parar ahí entre la guerra y va a poner paz, porque esta guerra no se va a calmar, va a seguir y cada vez se está poniendo más tensa. Él es el que se va a parar en Israel, en el tercer templo, que será destruido y lo va a volver a hacer. Va a poner paz, se va a calmar todo, pero después de ahí viene una gran persecusión a todos los cristianos. Están limpiando el camino del Anticristo los Iluminatis. Los Iluminatis vienen muchísimas iglesias, pero todo es satánico, se manejan sobre los gobernantes, sobre los reyes del mundo, pero sobre de esos reyes habrá uno: El Anticristo", anticipó.



El siguiente paso, según el 'Brujo Mayor' será la persecusión de los cristianos que se llamará el 'Rapto de la Iglesia', en el que mucha gente desaparecerá y el Gobierno dirá que fueron los ovnis, por idea de los Illuminati (supuesta sociedad secreta que maneja el mundo según algunos).

A partir de ahí se constituirá un 'Nuevo orden Mundial', donde todo cambiará.

"La Biblia ya no va a ser la que tenemos ahorita, sino la Biblia del Milenio. La economía: Ya no va a existir el dinero, va a ser un sello, un microchip, que va a ser en la mano izquierda o en la frente, 'La marca de la bestia' y todo aquel que se deje poner esa marca, ya sabe para dónde se va", concluyó.

¿Cómo será 'El Anticristo'?

Según la descripción del brujo Ángel Blanco, el 'falso Mesías' o 'Anticristo' tendrá de 30 a 33 años de edad, pues Jesucristo murió a los 33 años. Va a tener poder, a hacer milagros y se levantará como un gobernante de Israel.

"Tendrá 30 años de edad, porque son 3 años de paz y tranquilidad, a lo que le llaman 'La falsa doctrina de la paz'. 'El Rey de la oscuridad' va a ser el rey d este mundo durante 7 años", agregó.

Señales de que el Apocalipsis se acerca

Los brujos mencionan que hay muchas formas de darse cuenta de que todo esto está sucediendo, pues existen varios indicios que lo comprueban, por lo que incitan a la gente a abrir los ojos, aunque aseguran que quien quiera seguir engañado, lo seguirá estando.

"En estos momentos, la brujería se está acomodando, porque está agarrando poder y más la magia negra, el satanismo, porque ya se está levantando 'El Rey de la oscuridad'. Ahora hay muchos brujos, que antes no había, ¿de qué nos estamos dando cuenta con esto? Que la maldad está creciendo y 'La Palabra' dice que en los últimos tiempos la maldad crecería 7 veces más. Estados Unidos está creando un nuevo misil llamado Lucifer y tiene un avión de serpiente, el logotipo de salud son dos serpientes, es satánico. Estamos notando que las redes se están acabando, se pierde la señal, las llamadas se cortan, porque el mundo está cambiando, estamos teniendo cambios en la economía. Estamos recibiendo otro tipo de energía, pero no nos queremos dar cuenta, queremos seguir, pero tenemos que ver la realidad, lo que tenemos en frente, eso es lo que nosotros como brujos, como curanderos, chamán y como religión sabemos", manifestó.



¿Tú qué opinas?