¿Adolescente de 13 años derrotó al Tetris? Sería el primer humano en lograrlo (solo una IA ha podido)

Video Adultos por fin reciben los juguetes que siempre desearon: micro-hornito, carro de control remoto y más

El popular videojuego Tetris finalmente fue derrotado. Y el responsable de tal hazaña, nunca antes conseguida por un humano, fue un adolescente de 13 años que tiene fascinado a Internet.

Adolescente se convierte en la primera persona en derrotar Tetris

PUBLICIDAD

Willis Gibson es un joven de 13 años mejor conocido por su alias en redes sociales, Blue Scuti. Pese a su corta edad, su nombre ya era reconocido en el mundo 'gamer' debido a que es un ávido competidor. En su canal de Youtube publica algunas de sus partidas, ha competido en torneos regionales y el pasado octubre quedó en el tercer lugar del campeonato mundial, el Classic Tetris World Championship.

El 21 de diciembre pasado se superó a sí mismo, a sus adversarios y prácticamente a cualquier otro ser humano que haya jugado Tetris: derrotó al videojuego.

Tras una partida de alrededor de 40 minutos, Blue Scuti llegó al nivel 157 (aunque en la pantalla dice que es el 18, puesto el código no estaba diseñado para llegar tan lejos, explica una nota de ‘The New York Times’). En ese momento, la pantalla se congeló, dejaron de caer más figuras para embonar y él le ‘ganó’ al software.

El joven celebró su triunfo sobre el videojuego en el cuarto de su casa. En primera instancia, se quedó atónito al ver la pantalla congelada y después soltó un efusivo “oh, por Dios”.

No fue sino hasta el 1 de enero, cuando publicó en Youtube su partida, que el mundo se enteró de la noticia.

“Cuando empecé a jugar a este juego, nunca esperé que el juego se bloqueara o superarlo”, escribió en la plataforma.

Blue Scuti es el primer humano en derrotar Tetris Imagen Youtube

¿Cómo le ganó Blue Scuti a Tetris?

El citado diario explica que, en teoría, el videojuego puede ser infinito, pero una vez que el adolescente llegó al nivel 157, se volvió ‘injugable’ por “limitaciones en su código” de programación.

Solo una Inteligencia Artificial había conseguido la misma hazaña, en 2021, aunque dicho programa llegó hasta el nivel 236.

PUBLICIDAD

Hasta el 2011, los jugadores creían que el máximo nivel que se podía alcanzar en Tetris era el 29, ya que las piezas caían demasiado rápido, según ‘CNN’. A partir de ese momento, empezaron a crear nuevas técnicas para manipularlas más velozmente.

Tetris. Imagen Getty Images



La ‘rodante’ (‘rolling’), que permite manipular el pad por lo menos 20 veces por segundo, es la que usó Blue Scuti.

“Esto es increíble. Los desarrolladores no pensaron que alguien llegaría tan lejos y ahora el juego ha sido oficialmente vencido por un ser humano”, dijo Vince Clemente, CEO del Classic Tetris World Championship a ‘Reuters’ sobre la victoria de Blue Scuti.

Internet celebra triunfo de adolescente que ganó Tetris

Blue Scuti no fue el único en emocionarse tras derrotar al videojuego inventado en 1984. Cientos de internautas recurrieron a las redes sociales para celebrarlo con comentarios como:

“¡Estoy feliz por él!”, “Buen trabajo”, “Me encantan ese tipo de logros”, “Impresionante”, “Alguien dele un contrato a este niño”, “Es el amo”, “La emoción tan genuina que tuvo al ver la pantalla congelarse me hizo llorar”, “El único momento en el que una persona se alegra de que su pantalla se haya congelado a mitad del juego”, “Ya es una leyenda” o “Estaría muy orgulloso de él si fuera mi hijo”.