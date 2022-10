Mujer compró en línea un PS5 para regalar a su esposo y lo que recibieron arruinó la sorpresa

La industria de los videojuegos ha crecido en los últimos años, tanto así que incluso existen personas que se ganan la vida haciendo streamings en línea. Una de las consolas más populares en la actualidad es el PlayStation 5, el cual causó revuelo por su precio que oscila entre los 500 a 700 dólares.

Compró en Amazon PlayStation 5 y su video se hace viral por lo que recibió

Si bien, de manera constante la consola se encuentra agotada en tiendas departamentales, algunos recurren a comprarla en línea, tal como lo hizo lo Meyli García.

La joven reveló en un video de TikTok que compró dicho artículo mediante Amazon para regalárselo a su esposo, quien deseaba una de estas consolas desde hace tiempo.

En su cuenta @meyligc, expuso la sorpresa que ella y su marido se llevaron, pues al abrir la caja y grabar el momento, resultó que adentro no había un PlayStation sino una bolsa de 5 kilos de jabón en polvo.

Se puede ver cómo el hombre comienza a abrir el paquete y tras lograrlo, ambos se quedaron sin palabras porque no era lo que esperaban y todo lo que pudieron hacer es reírse por lo ocurrido.

Aunque en Internet existen videos donde personas pasan por la misma situación de ser estafados, Meyli no creyó que fuera a experimentar algo parecido y menos porque el artículo era costoso.

"Como cuando quieres sorprender a tu esposo con un PlayStation 5. Él no tenía ni idea, miren su cara de felicidad, pero la sorprendida fuiste tú y sólo te mandaron un jabón Foca de 15 mil pesos (750 dólares)", fue el texto que acompañó la grabación.



El video compartido el 14 de octubre se volvió viral al recibir más de 2 millones de vistas. En la sección de comentarios, usuarios lamentaron que la sorpresa fuera arruinada y además, revelaron que algunos en el pasado también recibieron cosas que no pidieron por la misma plataforma de Amazon.

"Qué coraje, a mí me mandaron un foco en lugar de un celular", "Yo compré un Xbox y me llegaron croquetas para perro y un jabón anti pulgas", "También me pasó, compre un horno eléctrico y me llegó tres paquetes de harina para hot cakes" y "Me pasó con el iPhone 13 jajaja me mandaron una pasta de dientes. Al final si me regresaron en 30 días hábiles", son algunas de las anécdotas que se pueden leer en el video original.



La autora del tiktok dejó en claro que metió una queja para que le regresen su dinero y, pese a la preocupación que tenía, los internuatas opinaron que gracias al video seguramente podrá tener su reemboloso, pues cuando sucede esto, Amazon pide videos y fotos para comprobar que en efecto el envío salió mal.

La joven fue acusada de montar la escena para recibir likes pero así se defendió

Otras personas acusaron a Meyli de haber falsificado el momento y cambiar el PlayStation para ganar vistas en su perfil; sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y subió un segundo clip, mostrando cómo los sellos de la caja estaban cerrados por completo.

"Corrección fueron 17 mil 388 pesos (más de 750 dólares) contando el control extra y FIFA 23. Ojalá la deuda en mi tarjeta también fuera 'fake' (falsa)" fue el título del video.



Mediante capturas de pantalla compartió que la devolución ya estaba en proceso de acuerdo a su cuenta de Amazon, pero hasta el momento se desconoce si pudo recuperar el dinero o no.



Meyli prometió mantener al tanto a sus seguidores, así que si quieres saber cómo terminará esta historia no olvides seguirla en TikTok.