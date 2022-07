Bad Bunny confirmó que Gabriela Berlingeri no es su novia: fans reaccionaron con memes

Bad Bunny se volvió uno de los artistas latinos más exitosos de los últimos años, pues además de la música, pronto protagonizara una cinta junto a Brad Pitt llamada 'Bullet Train'.





La relación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri no es de pareja

Bad Bunny siempre ha tratado de mantener sus relaciones amorosas lejos de las cámaras y el ojo público; sin embargo, hace dos años confirmó mediante una serie de fotografías que se encontraba saliendo con la joven Gabriela Berlingeri.

En redes sociales ambos hicieron notar que estaban pasando la cuarentena por covid-19 juntos no como amigos, más bien como pareja formal.

En más de una ocasión Gabriela acompaño a Bad Bunny a diversos eventos importantes y si bien lucían muy enamorados, el mismo cantante reveló que son solo amigos.

Durante un live que realizó el intérprete de 'Me Porto Bonito' en Instagram hizo una declaración inesperada, cuando le preguntaron cosas acerca de su relación con Gabriela y allí fue dijo que son '"besties".

"Ustedes no saben nada, Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos best friends, somos besties. Nadie sabe la gente dice "Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa", nadie sabe qué es Gabriela, ahora mismo somos mejores amigos. Si mañana quiere tener novio lo puede tener porque somos amigos, igual yo, si quiero tener una novia la puedo tener porque somos mejores amigos".



El momento exacto fue grabado por diversas personas que lo compartieron en diversas redes sociales y poco después sus fans comenzaron a reaccionar por las palabras de Benito.

Los fans de Bad Bunny reaccionaron a la noticia de que Gabriela no es su novia

La primera reacción que tuvieron los fans de Bad Bunny al escuchar que Gabriela Berlingeri no es su supuesta novia fue de sorpresa.

No faltaron los memes de tristeza por la confesión de Bad Bunny

En Twitter los usuarios expresaron mediante memes cómo debió sentirse Gabriela Berlingeri al escuchar esas palabras, más aún cuando ella estaba a su lado cuando las pronunció.

Fans encontraron una oportunidad

Otros bromearon al ver esto como una oportunidad para poder conquistar el corazón de Bad Bunny y así mandarle mensajes privados en Instagram para ser su siguiente conquista.

La declaración de Bad Bunny sobre Gabriela fue criticada

Algunos condenaron la acción del famoso de 28 años, pues mencionaron que Gabriela merecía estar con alguien mejor, pues Bad Bunny no le ofrecía el lugar que ella merece.

"No entiendo cómo puede estar con él si la niega frente a todos", "Gabriela debe salir de la vida de Bad Bunny, se merece algo mejor, no que diga que solo es su amiga", "No entiendo un día Bad Bunny la pone como diosa en un video y después dice que es su amiga nada más, mal ahí".

Otros defendieron a Bad Bunny después de decir que Gabriela Berlingeri

no es su novia

Diversos usuarios apuntaron que tanto Bad Bunny como Gabriela llevan una relación abierta y pidieron no criticarlos, pues cada quien sabe cómo lleva su relación amorosa, además de que jamás habían confirmado ser novios.

Fans creen que fue una borma de Bad Bunny sobre Gabriela Berlingeri