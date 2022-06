Christian Nodal criticó la música de Bad Bunny: ¿le faltó al respeto?

A sus 23 años, Christian Nodal es una de las figuras más reconocidas del regional mexicano, género de música que le ha permitido explotar su talento como cantante y sentirse orgulloso de su trabajo, según reveló en una reciente entrevista para ‘Rolling Stone en español’, en la cual también habló de cuando intentó saltar de un segundo piso para hacerse daño.

Durante esta charla con el reportero Diego Ortiz, el mexicano se aventuró a hablar de otros géneros musicales, como el reggaetón, e impactó con su opinión sobre las letras que componen algunas de las canciones de este tipo de música.

¿Christian Nodal criticó a Bad Bunny? Su polémica opinión sobre la canción 'Safaera'



El cantante mexicano tiene claro que crear música, de cualquier género, requiere talento, aún cuando las letras expresen “estupideces”. En este sentido, Nodal recordó un verso de ‘Safaera’, canción de Bad Bunny, en colaboración con Jowell & Randy y Ñengo Flow.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupideces hay que tener talento.

A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, 'Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame”, pero hay que tener talento para hacerlo'."



Christian no dio más ejemplos de canciones del género urbano, pero resaltó que lo que lo conflictúa con este tipo de temas es el valor e importancia que se le da a pesar de que “no tienen contenido” ni un “mensaje positivo”, y señaló en donde debería estar la atención del público.

“Los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”.



Asimismo, detalló que se le debe mucho respeto a los músicos que se han preparado y le han dedicado mucho tiempo de su vida a tocar con instrumentos reales y cultivar su don musical.

“Esas son las cosas que se deben de valorar muchísimo, lo que es genuinamente natural”.

Christian Nodal no podría cantar sobre marcas, drogas o ropa



El cantante explicó que afortunadamente el género del regional mexicano, le permite explotar su creatividad con letras de canciones que expresan sentimientos y de las cuales puede sentir orgullo.

"El regional es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías. Yo puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías.

Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida”.

Para Christian, cantar de “marcas, drogas, ropa” no es algo que le llame la atención, ya que “de eso no se trata la vida”. Por ello, gusta tanto del regional mexicano y la forma en que las letras de las canciones de este género expresan la realidad.

“No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”.



Además, señaló que lo que el busca con sus canciones es dar un mensaje. “Conectar. Sanar”, expresó.

También destacó que es consciente que hoy en día la música está en una etapa en donde se consume de manera masiva y muy rápido. No obstante, advirtió que es importante valorarla, respetarla y amarla como un arte, no como un producto que se consume rápidamente.

“Es increíble cómo nos estamos acostumbrando a consumir mucho más rápido y digerir la música como si fuera comida rápida. Y no, las cosas no van así. Al arte hay que tomarle aprecio, al arte hay que valorarlo, al arte hay que tomarlo con mucho amor, con mucho respeto”.

Su compromiso con la música va más allá de hacer canciones que expresen sentimientos y letras que resuenen en la vida de los escuchas. El cantante también está comprometido en visibilizar a talentosos artistas y toda la gente que está detrás de una canción por medio de su disquera.

“Creé mi disquera, para desarrollar y mostrar a otros artistas y productores. Los voy a llevar a la cima porque son gente talentosa y les voy a mostrar cómo trabajar y cómo hacer las cosas bien. Ahí está mi granito de arena”.