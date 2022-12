Así se verían los príncipes de Disney si fueran papás: “Felices para siempre, pero con niños”

A continuación una fotografía familiar de Ariel, Eric y Melody; curiosamente, esta última es la única hija canon de una princesa Disney, ya que ella sí aparece en una película original de Disney (‘The Little Mermaid II: Return to the sea’ o ‘La sirenita 2: Regreso al mar’ en español) y no solo en ‘FanArts’ (término utilizado en Internet para referirse a las obras que los fanáticos hacen de sus series, películas, libros o videojuegos favoritos).