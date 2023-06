Transforman 'La Sirenita' en telenovela mexicana: la llaman 'ArielMar' y encanta en TikTok

La versión live action de 'La Sirenita' tuvo muchos cambios respecto a la historia animada que todos conocen. Uno de ellos es que Ariel y Vanessa tienen una pelea cuando Eric está a punto de casarse, escena que parecía exactamente salida de una telenovela.

Video viral en TikTok muestra a 'La Sirenita' con el intro de la telenovela 'Marimar'

A raíz de esto la cuenta @iamelimckenzie decidió mejorar la idea y compartió cómo se vería 'La Sirenita' si fuera un melodrama mexicano.

En su video reveló que creó un intro con las diversas escenas dramáticas de la cinta acompañadas de la canción principal de 'Marimar' interpretada por Thalía (la cual puedes ver en ViX) .

Lo divertido es que además de cambiarle el nombre de 'La Sirenita' a 'ArielMar', también añadió elementos que caracterizan a las telenovelas como el logo de la televisora y "los créditos" del elenco de producción.

Algo que divirtió a Internet es que en la presentación de los personajes creo divertidos sobrenombres "mexicanizados". Por ejemplo, en esta nueva versión Halle Bailey se llamaría Jaly Ballesteros, Eric sería Eric Patetillo y Javier Bardem no sería conocido como el Rey Tritón, más bien como El Sirenoman.



El usuario @iamelimckenzie es conocido por modificar series y películas para transformarlas en telenovelas, entonces al ser el turno de 'La Sirenita' desbordó su imaginación.

El resultado que fue publicado en la red social el 7 de junio ya tiene casi un millón de vistas y más de 113 mil me gusta. En la sección de comentarios, las personas quedaron encantadas con lo que vieron y admitieron que es una telenovela que sí verían.

"Si México saca esta versión , yo la veo", "La canción encaja perfectamente con el video especialmente cuando dice costeñita y sale los costeños bailando", "Pónganla en el canal 2 y me la aviento sin problema", "La novela que todo México verá, no tengo dudas", "Vista así, es una gran producción", "No dejaron ni a Marimar", "Si fuera novela sería mi favorita" o "Ok, pero la edición hizo que todo encajara perfecto", fueron algunos de ellos.



Otros tuvieron la certeza de que el intro de 'ArielMar' les gustó más que la película live action de Disney, pues tiene más drama.

"Quedó mejor esto que toda la película ajaja", "Esto fue editado mejor que Disney", "La verdad llama la atención más así", "Televisa hazlo realidad por favor, me gustó mil veces más esto", "No te creo, esta versión me gustó más" y "Ahora sí está interesante, aprende algo Disney", es la manera en que se expresaron.



La gran popularidad del clip hizo que el usuario que editó el material fuera bombardeado con peticiones para crear una segunda versión del intro, pero por el momento no confirmó si la hará.

¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

