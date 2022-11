Ilustrador se dibujó viviendo junto a personajes de Disney y el resultado es asombroso

Samuel Manzanera Blasco, es un maestro de primaria español con un hobby muy creativo en redes sociales: se dibuja interactuando junto a personajes animados de Disney, al puro estilo de la película 'Who Framed Roger Rabbit?' o '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' (en español).

Así como Neoqlassical Art recreó a las princesas, pero de tallas grandes, Samuel ( @samuelmb1991) lo hizo con sus caricaturas favoritas en un contexto más moderno y cotidiano.

El artista Samuel Manzanera Blasco se dibujó junto a personajes Disney

El maestro y artista de Alicante, España, tiene 31 años y ganó gran popularidad al haber conseguido dos premios (en dos ediciones diferentes) del Taller-Concurso audiovisual del Alto Palancia (promovido por el Ayuntamiento de su ciudad natal).

Posteriormente, Samuel Manzanera Blasco alcanzó gran popularidad con su perfil de Instagram, donde crea imágenes de él, un hombre de carne y hueso, conviviendo con los personajes animados de Disney.



Sus imágenes las crea a través del programa de edición Photoshop, pues desde que era adolescente aprendió a usarlo gracias a que su padre le enseñó. Mientras que la imaginación proviene de sus experiencias diarias o de las escenas que ve en las películas animadas, como esta de la cinta 'Mulán' (1998):



Una divertida imagen muestra al hombre ayudando a Gastón, personaje del filme animado ‘La bella y la bestia’ (1991), para que pueda depilarse el pecho, pero por sus expresiones parece que no les está yendo bien.



En otra imagen, el artista lleva a Lilo y Stitch a la playa ibérica Costa del sol; en lugar de la costa hawaiana en la que se ambienta la película de 2002.



¿Qué tal enfurecer al Dios del Inframundo por accidente? En esta ilustración Samuel apaga la llama de Hades, personaje de ‘Hércules’ (1997), con un ventilador en su sala de estar.



Peter Pan y los niños perdidos no se pueden quedar atrás, en la siguiente escena aparece el español en compañia de dichos personajes haciendo travesuras:



Y si el carácter de Bestia parece difícil en la película ‘La bella y la bestia’ (1991), en este dibujo de Samuel irrumpiendo su baño para limpiar el retrete es tan divertida como espeluznante (parece que tendrá un arranque de ira en cualquier momento):



Eso sí, el artista no pudo desaprovechar la oportunidad de hacer un guiño a su carrera profesional como maestro de primaria para mostrar cómo enseñaría a los niños de Disney, desde Alicia hasta Mogwli.



¿Amante de los animales? Samuel demuestra que ver televisión con los canes de ‘101 dálmatas’ (1961), puede ser un buen plan (solo que le hacen falta 89 perritos, porque en la ilustración solo aparecen 12).

Samuel Manzanera Blasco realiza sus ilustraciones con personajes Disney por hobby

El objetivo del artista, según sus publicaciones de Instagram, es divertirse y disfrutar de sus obras, el que a otras personas les guste el resultado, tanto como a él, es una ganancia extra. Por ese motivo crea las imágenes en vacaciones, cuando tiene tiempo libre.

“Hay marcas que se han puesto en contacto conmigo, pero lo he rechazado porque al final esto es una afición que tengo y no me veo como un ‘influencer’, así que no me veo promocionando productos. Ni tengo la necesidad, ni me apetece”, contó en entrevista a ‘El periódico Mediterráneo de Alto Palancia’ el 3 de mayo de 2022.