Joven recrea escena de 'La Sirenita' en la piedra y todo sale mal: "casi me rompí la nariz"

Cada cierto tiempo nace un nuevo trend en TikTok y al parecer, el más reciente se dio gracias a la nueva cinta live action de Disney 'La Sirenita'.

Joven recrea una escena de 'La Sirenita' y en TikTok el video se hace viral

Todo inició cuando el usuario András Tildy (@tildy.dris) publicó en días pasados que en un viaje a la playa descubrió el 'spot' perfecto para recrear la escena donde Ariel aparece sobre una roca y al cantar, el agua del mar choca con ella dándole un efecto dramático que se quedó en la memoria de miles de niños.

Con emoción el creador de contenido subió a una peña y esperó la ola perfecta para imitar a la princesa Disney mientras en el fondo, se escuchaba la canción 'Part of your World' interpretada por Halle Bailey .

En cámara lenta reveló el resultado y si bien en los primeros segundos parecía marchar todo bien, la ola se manifestó muy grande y fuerte, a tal punto que lo tiró de la roca. Al final su cabeza se asoma sobre la superficie del mar, afirmando que no sufrió un daño grave.

"Casi me rompo la nariz, pero terminó con pocos rasguños", fue lo que comentó cuando le preguntaron si no tenía heridas significativas.

El nuevo reto viral #littlemermaidchallange arrasa en TikTok

El clip se volvió viral en cuestión de horas al acumular millones de vistas y likes, además lo acompañó con el hashtag "#littlemermaidchallange.

Sin embargo, el material fue bajado por TikTok porque supuestamente mostraba "actividades y retos peligrosos". Al final no estuvo todo perdido, pues el video fue rescatado y posteado en otras redes sociales por los internautas, quienes quedaron encantados con el resultado, debido a que les provocó mucha risa.

"Esto sí es cine", "Arriesgando todo por ser sirenita como la sirenita lo arriesgó todo por ser humana", "No me esperaba eso jaja Ariel terminó arrastrada por el mar", "No me quiero reír porque seguro quedó descalabrado, pero es muy divertido", "Antes y no se mató, pero valió la pena cada riesgo, cada rasguño, cada morete y tabique desviado jaja" y "Qué golpe tan fuerte, pero magnífico resultado".



A partir de entonces, pocoa poco en TikTok han aparecido más videos tratando de recrear estar escena, pero lo divertido es que a la mayoría de los usuarios les gana la risa al grabar o los arrastra el mar.

De hecho, también las personas comenzaron a crear juegos de palabras para el nuevo trend que también están repartiendo risas.

"Y LA QUE-SE-AHOGUE", "Y la que se raspe", "Ni el mar soportó", "No dejaste ni a Flaunder", "Y la que sea Sirenita", "Y la que quiera ser parte de él", No dejaste ni el sargazo" o "Y la que se vuelva humana", fue la manera en que se expresaron.



Por último, algunos afirmaron que muchos de estos videos fueron de mayor agrado que la escena original del live action, pues consideraron que tenían una mejor producción y actuación.



¿Tú intentarías hacer el #littlemermaidchallange? No olvides decirnos en los comentarios.

Pasa a ver: