Recrean 'Pobres almas en desgracia' de 'La Sirenita' e Internet amó a Úrsula: "Este live action si lo veré"

'The Little Mermaid’ o ‘La Sirenita’ (en español) ha sido una de las princesas Disney que marcó a varias generaciones desde el estreno de la película animada en 1989, como prueba de esto en Internet se pueden encontrar los videos virales de glamurosas fiestas infantiles con temática de Ariel y también celebraciones de 15 años con vals inspirados en escenas de la cinta.

Claro que los homenajes a ‘La Sirenita’ no se limitan a festejos, pues en TikTok la usuaria identificada como Faab Azuara decidió recrear junto a su familiar la escena donde Ariel le vende su voz a Úrsula y hasta cantaron ‘Pobres almas en desgracia’ bajo el agua.

Chicas recrean escena de 'The Little Mermaid' bajo el agua

Faab y Jheo, las jóvenes que aparecen en el video viral, aprovecharon sus vacaciones para grabar una serie de videoclips en los que hacían lip sync (término usado para referirse a la sincronización de los labios con un audio de fondo) de la película ‘La Sirenita’ y uno de los más populares recrea la escena en la que Ariel acude a Úrsula para obtener dos pies por medio de magia.



Lo más curioso es que el éxito del video se debió al talento de las chicas para actuar y a su capacidad para aguantar la respiración debajo del agua, ya que se tardaron tres horas en grabar los videos. Claro que tomaron descansos para respirar en la superficie, pero no necesitaron escenografía o vestuario especial, simplemente se sumergieron en la piscina de su hotel a recrear la escena.



Juntos, los videos acumulan más de cuatro millones de reproducciones y comentarios positivos sobre la representación tan buena que hicieron las chicas a pesar de estar debajo del agua.

“Qué talento, Úrsula se robó la cámara”, "Este live action si lo veré", “Impresionando como lograron grabar bajo el agua”, “Y a mí me cuesta abrir los ojos en la alberca, definitivamente hay personas que nacen para brillar”, “Yo le daría el Oscar a estas dos estrellas, otros se lo han ganado con un cuarto del talento que ellas tienen”, “No paro de verlo, quedó genial, Úrsula fue la mejor. ¿Alguien sabe como pedirla para el live action de Disney”, “Si yo lo hubiera intentado a la primera me ahogaba, no me puedo ni mantener sumergido”, “Lo más sorprendente es que hicieron un lip sync tan perfecto abajo del agua, porque no podían escuchar bien el audio mientras grababan”.

Úrsula, ‘La bruja del mar’ sí existió: esta persona inspiró su creación

En los comentarios del video viral de Faab Azuara muchos internautas expresaron que Úrsula era su personaje favorito, por encima de Ariel debido a su peculiar personalidad. Curiosamente, dicho personaje se inspiró en una persona real llamada Harris Glenn Milstead, mejor conocido en el mundo del Drag Queen como Divine.

Se trató de un ícono de la comunidad LGBT+ y el cine independiente que en la década de 1970 rompió con los estereotipos de belleza al lucir con orgullo su corpulento cuerpo; así como dejar a un lado la elegancia y el glamour de las Drag Queen tradicionales a fin de mostrar un estilo más desalineado o ‘trashy’.



Lamentablemente, Divine murió en 1988, un año antes del estreno de 'The Little Mermaid’ (‘La Sirenita’), pero eso no impidió que durante el proceso creativo Howard Ashman, uno de los guionistas del filme, sugiriera a los animadores diseñar el personaje inspirándose en su “escandalosa teatralidad” y peculiar estética, según contaron los directores John Musker y Ron Clemments a SBS el 9 de noviembre de 2016.

