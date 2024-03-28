Series

10 predicciones de 'Los Simpson' que sí se han cumplido: lo que pasó con Disney es una de ellas

A lo largo de sus 30 años al aire, 'Los Simpson' han sido señalados por predecir varios acontecimientos importantes en el mundo dentro de sus capítulos. Algunos han sido desmentidos, pero aquí te decimos los más relevantes y comprobables

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video Series y películas que hicieron impactantes predicciones sobre el futuro: Los Simpson no son los únicos

'Los Simpson', la icónica serie de animación creada por Matt Groening, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular.

A lo largo de sus más de 30 años de transmisión, ha sorprendido a los espectadores con predicciones sorprendentemente precisas sobre eventos futuros. Aquí tienes 10 de las más notables:

PUBLICIDAD

1. La Presidencia de Donald Trump

En la temporada 11 (1999), 'Los Simpson' predijeron que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos, y que su sucesora sería Lisa Simpson. El magnate subió al poder en el 2017.

"Los Simpson" se burlan de Donald Trump
"Los Simpson" se burlan de Donald Trump
Imagen Twentieth Century Fox.

2. La caída de las Torres Gemelas

En un episodio de 1997, la familia Simpson viaja a Nueva York y se ve envuelta en un atentado terrorista en el que aparece una imagen similar a las Torres Gemelas con el número 911, antes de los trágicos ataques de 2001.

3. El descubrimiento del bosón de Higgs

En un episodio de 1998, Homero Simpson se convierte en un científico y predice la existencia de la "partícula de Dios" antes de que los científicos la descubrieran en 2012.

Homero se convierte en científico
Homero se convierte en científico
Imagen Fox

4. La compra de Fox por Disney

Más sobre Series

‘Adolescencia’, final explicado: ¿Por qué Jamie decide declararse culpable?
0:54

‘Adolescencia’, final explicado: ¿Por qué Jamie decide declararse culpable?

Cine y Series
‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene muchas referencias a la versión original: Estas son algunas de ellas
0:40

‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene muchas referencias a la versión original: Estas son algunas de ellas

Cine y Series
‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene varias referencias a la versión original, ¿las viste todas?
0:51

‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene varias referencias a la versión original, ¿las viste todas?

Cine y Series
¿Por qué la empresa se llama Medusa? El nombre oculta un poderoso significado
0:44

¿Por qué la empresa se llama Medusa? El nombre oculta un poderoso significado

Cine y Series
Final explicado de ‘Medusa’: El ‘demonio Hidalgo’ está detrás de todo (y es muy obvio quién es)
0:59

Final explicado de ‘Medusa’: El ‘demonio Hidalgo’ está detrás de todo (y es muy obvio quién es)

Cine y Series
¿Qué ha pasado con los actores de ‘La CQ’? La serie se estrenó hace 13 años
1:02

¿Qué ha pasado con los actores de ‘La CQ’? La serie se estrenó hace 13 años

Cine y Series
‘Ciudad tóxica’: ¿Qué es el cadmio y por qué dañó a los bebés? La serie no explicó todo
1:01

‘Ciudad tóxica’: ¿Qué es el cadmio y por qué dañó a los bebés? La serie no explicó todo

Cine y Series
¿Qué es una bomba lapa? Danger asegura que eso causó el atentado de Bárbara en ‘Medusa’
0:49

¿Qué es una bomba lapa? Danger asegura que eso causó el atentado de Bárbara en ‘Medusa’

Cine y Series
¿Por qué Cassandra podía prenderse y apagarse sola? La ciencia lo puede explicar
0:53

¿Por qué Cassandra podía prenderse y apagarse sola? La ciencia lo puede explicar

Cine y Series
Películas que inspiran y empoderan a las mujeres: celebran la fuerza femenina
0:54

Películas que inspiran y empoderan a las mujeres: celebran la fuerza femenina

Cine y Series

En un episodio de 1998, se ve un cartel de 20th Century Fox con la palabra 'Disney' debajo, prediciendo la compra de Fox por parte de Disney dos décadas después en 2019.

Fox como parte de Disney en un capítulo de Los Simpson
Fox como parte de Disney en un capítulo de Los Simpson
Imagen Fox

5. Los avances tecnológicos

En un episodio de 1994, se muestra un dispositivo con un autocorrector que cambia las palabras que escribe Bart, una tecnología que se popularizó años después con los smartphones.

En otro capítulo de 1995, se ve a Lisa usando un reloj inteligente que le permite hacer llamadas y recibir mensajes, similar a los smartwatches actuales. En el mismo episodio, Lisa también realiza una videollamada, una tecnología que se volvió indispensable en la actualidad.

Videollamada de Lisa Simpson
Videollamada de Lisa Simpson
Imagen Fox


En un episodio del año 2000, Homero usa una cámara en su sombrero similar a las GoPro, que se popularizarían años después.

PUBLICIDAD

6. Los lanzamientos de Apple

En un episodio de 2001, se muestra a Lisa con un dispositivo portátil similar al iPod, que Apple lanzaría un año después.

También se dice que predijeron los Apple Vision Pro que se lanzaron a penas este 2024.

‘Los Simpson’ ‘predijeron’ los lentes de realidad virtual de Apple: el episodio tiene un final alarmante
‘Los Simpson’ ‘predijeron’ los lentes de realidad virtual de Apple: el episodio tiene un final alarmante
Imagen Fox Television Animation / X Twitter

7. El pez de 3 ojos

En 1990, Bart captura un pez de 3 ojos cerca de la planta nuclear, y años después, se encontró un pez similar en Argentina en un embalse lleno de residuos nucleares.

Aparece un pez de 3 ojos como en 'Los Simpson'
Aparece un pez de 3 ojos como en 'Los Simpson'
Imagen X

8. La victoria de los Broncos en el Super Bowl

En 2005, predijeron que los Denver Broncos ganarían el Super Bowl, y en 2016, se hizo realidad

9. La pandemia del covid-19

Un episodio de 1993, Springfield es afectada por la "gripe de Osaka", que guarda similitudes con la propagación actual del coronavirus.

El Coronavirus en Los Simpson
El Coronavirus en Los Simpson
Imagen Fox

10. El virus del Ébola

En un episodio de 1997, Bart lee un libro titulado 'El curioso George y el virus del Ébola', un año antes de que el virus se propagara en África.


Algunas otras 'predicciones' han sido desmentidas, como la muerte de la Reina Isabel II, el incendio en Notre Dame y lo que sucedió con el submarino Titán, sin embargo, estos pronósticos, aunque a menudo humorísticos, han dejado a muchos preguntándose si los creadores de 'Los Simpson' realmente saben más de lo que dicen.

@reddit_storiest

they already knew 😳🥶 #simpsons #prediction #viral #futur #explore

♬ original sound - chrisorb
Relacionados:
SeriesLos SimpsonCuriosidades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX