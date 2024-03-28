10 predicciones de 'Los Simpson' que sí se han cumplido: lo que pasó con Disney es una de ellas
A lo largo de sus 30 años al aire, 'Los Simpson' han sido señalados por predecir varios acontecimientos importantes en el mundo dentro de sus capítulos. Algunos han sido desmentidos, pero aquí te decimos los más relevantes y comprobables
'Los Simpson', la icónica serie de animación creada por Matt Groening, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular.
A lo largo de sus más de 30 años de transmisión, ha sorprendido a los espectadores con predicciones sorprendentemente precisas sobre eventos futuros. Aquí tienes 10 de las más notables:
1. La Presidencia de Donald Trump
En la temporada 11 (1999), 'Los Simpson' predijeron que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos, y que su sucesora sería Lisa Simpson. El magnate subió al poder en el 2017.
2. La caída de las Torres Gemelas
En un episodio de 1997, la familia Simpson viaja a Nueva York y se ve envuelta en un atentado terrorista en el que aparece una imagen similar a las Torres Gemelas con el número 911, antes de los trágicos ataques de 2001.
3. El descubrimiento del bosón de Higgs
En un episodio de 1998, Homero Simpson se convierte en un científico y predice la existencia de la "partícula de Dios" antes de que los científicos la descubrieran en 2012.
4. La compra de Fox por Disney
En un episodio de 1998, se ve un cartel de 20th Century Fox con la palabra 'Disney' debajo, prediciendo la compra de Fox por parte de Disney dos décadas después en 2019.
5. Los avances tecnológicos
En un episodio de 1994, se muestra un dispositivo con un autocorrector que cambia las palabras que escribe Bart, una tecnología que se popularizó años después con los smartphones.
En otro capítulo de 1995, se ve a Lisa usando un reloj inteligente que le permite hacer llamadas y recibir mensajes, similar a los smartwatches actuales. En el mismo episodio, Lisa también realiza una videollamada, una tecnología que se volvió indispensable en la actualidad.
En un episodio del año 2000, Homero usa una cámara en su sombrero similar a las GoPro, que se popularizarían años después.
6. Los lanzamientos de Apple
En un episodio de 2001, se muestra a Lisa con un dispositivo portátil similar al iPod, que Apple lanzaría un año después.
También se dice que predijeron los Apple Vision Pro que se lanzaron a penas este 2024.
7. El pez de 3 ojos
En 1990, Bart captura un pez de 3 ojos cerca de la planta nuclear, y años después, se encontró un pez similar en Argentina en un embalse lleno de residuos nucleares.
8. La victoria de los Broncos en el Super Bowl
En 2005, predijeron que los Denver Broncos ganarían el Super Bowl, y en 2016, se hizo realidad
9. La pandemia del covid-19
Un episodio de 1993, Springfield es afectada por la "gripe de Osaka", que guarda similitudes con la propagación actual del coronavirus.
10. El virus del Ébola
En un episodio de 1997, Bart lee un libro titulado 'El curioso George y el virus del Ébola', un año antes de que el virus se propagara en África.
Algunas otras 'predicciones' han sido desmentidas, como la muerte de la Reina Isabel II, el incendio en Notre Dame y lo que sucedió con el submarino Titán, sin embargo, estos pronósticos, aunque a menudo humorísticos, han dejado a muchos preguntándose si los creadores de 'Los Simpson' realmente saben más de lo que dicen.
