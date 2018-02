Las últimas semanas de Gonzalo Vega en su lucha contra el cáncer que lo derrotó

Gonzalo Vega era un actor valiente. Eso lo puede atestiguar cualquiera que haya visto su trabajo en teatro, en cine o en televisión. No solo se trataba de un galán atractivo y varonil, también era un actor versátil y astuto que no le tenía miedo a nada, mucho menos, a la muerte, con la que tuvo una lucha mano a mano por años sin dejarse vencer hasta que llegó el último round.

Quizá uno de los ejemplos más claros de esto tuvo lugar en 1976, cuando a los treinta años de edad, Gonzalo Vega accedió a encarnar en una puesta en escena al ' Doctor Frank N. Furter', el encantador y maquiavélico cinetífico travestista de Transylvania, en la primera representación hecha en español de 'El show de terror de Rocky', célebre musical inglés de Richard O’Brien, traducido y producido por Julissa (a quien siempre le gustaron las cosas arriesgadas). Al anunciarse la obra muchos ojos se volvieron a él con azoro: ¿cómo Gonzalo Vega iba a hacer de travesti en un musical?, ¡Estaba loco! Ese era el final de su carrera.



Gonzalo Vega falleció el 11 de octubre de 2016 a los 69 años de edad, víctima del síndrome de mielodisplasia. Estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM e inició su carrera en 1968 actuando en la obra 'La ronda de la hechizada'. Un año más tarde consiguió su primera oportunidad en cine con la película 'Las Pirañas aman en cuaresma'. Posteriormente tuvo muchos más papeles memorables en cine: 'El lugar sin límites' y 'Retrato de una mujer casada' son solo algunos de los filmes en los que participó. En 'El lugar sin límites' (1977) de Arturo Ripstein dio vida a 'Pancho' y actuó junto a Roberto Cobo, Ana Martin y Lucha Villa. Gonzalo Vega también tuvo una exitosa carrera en las telenovelas. 'Mundo de Juguete' en 1974 fue la primera en la que participó, y en 1984 consiguió su primer protagónico con 'La Traición'. El éxito siguió para él en los melodramas, pues protagonizó 'Muchachita' y la famosa e inolvidable telenovela 'Cuna de Lobos', en 1986. Protagonizó esta historia junto a Diana Bracho y compartió créditos con Alejandro Camacho, Rebecca Jones y María Rubio. En esta telenovela dio vida al atormentado 'José Carlos', quien sufría las mentiras de la familia 'Larios'. Este personaje le dio gran popularidad en televisión. En 1990 demostró que también podía ser un villano temible interpretando a 'Octavio Muriel' en la telenovela 'En Carne Propia'. A su personaje le faltaba una mano y utilizaba una siniestra prótesis de metal. Gonzalo Vega fue un galán de época en 'Alondra', telenovela producida por Carla Estrada. 'Bruno', su personaje, era un hombre casado que caía rendido ante los encantos de la bella 'Alondra' (Ana Colchero). En 1999 protagonizó 'La vida en el espejo', telenovela producida por Epigmenio Ibarra, donde trabajó junto a Sasha Sökol y Rebecca Jones. 'Santiago', su personaje, encontraba el amor con una mujer mucho más joven que él. A la par de su trabajo en cine y televisión, Gonzalo Vega siguió haciendo teatro. 'La señora presidenta' y 'Don Juan Tenorio' fueron las obras más emblemáticas en las que participó. 'La señora presidenta' duró más de 17 años en cartelera. Desde el 2010 el primer actor padecía el síndrome de mielodisplasia, una enfermedad que ataca a la sangre. Durante estos años pudo controlar la enfermedad, aunque padecía algunas recaídas. El actor pasó difìciles momentos debido a los tratamientos médicos a los que tuvo que someterse. Sus hijas, Zuria y Marimar Vega, siempre estuvieron a su lado para apoyarlo. Pero su padecimiento no le impidió seguir trabajando y todavía pudimos verlo en la película 'Nosotros los Nobles', en el 2013. Gonzalo Vega falleció el 11 de octubre del 2016 a los 69 años, víctima del síndrome de mielodisplasia, acompañado por su familia. Antes de morir, el actor tuvo la oportunidad de asistir a las bodas de sus dos hijas, Zuria y Marimar. Desafortunadamente el actor ya no conoció a su nieta Lúa, hija de Zuria y el actor Alberto Guerra.



Hasta ese punto Vega, de aspecto viril, abundante carisma y sonrisa pícara, se había distinguido principalmente en teatro — lo mismo clásico que experimental — y en cine, interpretando a personajes de gran fuerza y presencia: podía ser un soldado, o un caballero, un bruto o un semidiós. Pero nadie se habría imaginado, que se atrevería a aparecer en el desaparecido cabaret 'Señorial' del Hotel Regis (que se derrumbó durante el dramático sismo del 19 de septiembre de 1985), maquillado con labios carmesí y vestido con ligueros, medias de red, formidables tacones de plataforma y alzando la pierna como si fuera una 'showgirl' de Las Vegas — menos aún se esperaban la reacción de total disfrute del actor con este personaje que, literalmente, no tenía nada qué ver con él, pero le daba total libertad de expresión.



Vega cantaba (y a veces desafinaba, sin que esto medrara su interpretación) y se reía y junto con el resto del elenco — la propia Julissa, Héctor Ortega, Luis Torner, Aída Pierce — se soltaba el pelo todas las noches. Hubo quienes aclamaron su valentía — Angélica María fue al 'backstage' exclamando: “ ¡Qué huevos tienen, qué maravilla!” — donde otros le quisieron dar un terrible escarmiento por lo que consideraban "faltas a la moral" — un sujeto desconocido de algún lugar del norte de México esperó al elenco a la salida, agitando una pistola (descargada) en el aire, diciendo: “¡Me los voy a quebrar, bola de maricones!”. El elenco sobrevivió a estas reacciones y la obra tuvo gran éxito, pero sobre todo se recuerda este montaje por haber roto los paradigmas e imagen de sus protagonistas (Vega y Julissa), demostrando que eran capaces de atreverse donde otros solo miraban desde la barrera y esta, tan recordada aún hoy, es una de las muchas interpretaciones que Gonzalo Vega hizo clásicas.

El torero que quiso ser actor

Gonzalo Agustín Vega y González nació el 29 de noviembre de 1946, en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Agustín Amador Vega, era español y había llegado a México siendo un adolescente a consecuencia del exilio provocado por la Guerra Civil Española. Su madre, Raquel González Medina, era mexicana y al casarse se convirtió en ama de casa y madre de tres hijos: Raquel, Guadalupe y Gonzalo, que era el único varón y, por ello, el consentido de su madre, según contaban sus hermanas.



Su padre era comerciante, y Gonzalo creció con un claro ejemplo de su trabajo: había veces que llegaba a laborar hasta 16 horas al día, pero había un ritual que padre e hijo compartían todos los domingos, desde que Gonzalo era pequeño: ir a la plaza de toros a ver corridas cada domingo por la tarde. Gonzalo se fue aficionando a la fiesta brava desde su niñez y a veces, cuando volvían su padre y él al domicilio familiar en la colonia Roma, el chico le decía a su padre que quería ser torero. Don Agustín (esto lo recordaría Gonzalo en una entrevista para la revista ' TVyNovelas', muchos años después) al oírlo decir esto se reía, le jalaba las orejas y le decía que fuera lo que quisiera, pero que primero le trajera un título universitario. La ilusión del padre derivaba en que su hijo sería el primero de la familia en ir a la universidad. A la larga, sus tres hijos se matricularon en la Universidad Nacional Autónoma de México, y los tres se licenciaron, para gran orgullo suyo.



Gonzalo aprendió un poco del arte taurino, pero nunca de un modo serio, aunque sí llegó a aventurarse al ruedo. Ya a los 17 años le había comenzado a llamar el teatro, y cuando ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, pidió su cambio de carrera al Centro Universitario del Teatro, que en ese entonces acababa de formarse y tenía en su plantel como profesores a leyendas de la escena mexicana como Fernando Wagner, José Luis Ibáñez, el polémico Juan José Gurrola (que fue el primer director que escenificó un desnudo total en teatro en 1965 con una obra de Alexandro Jodorowsky) y varios más, que lo ayudaron a cimentar su carrera. Fue de ahí que se moldeó el carácter como intérprete de Gonzalo y su deseo de desafiar normas, algo que haría en lo profesional y lo personal, a los 21 años, cuando debutó oficialmente en teatro con la obra de Hugo Argüelles ' La ronda de la hechizada', misma que fue escrita para su protagonista: Ofelia Guilmáin.



Aunque la Guilmáin era veinte años mayor que Gonzalo y madre de hijos adultos - el actor Juan Ferrara, y las actrices Lucía, Mona y Esther Guilmáin- y vivía en unión libre con el famoso actor colombiano José Gálvez (con quien estuvo de manera intermitente hasta la muerte de él, en 1978), entre ellos surgió un chispazo incendiario y durante casi un año causaron escándalo, no solo en las esferas teatrales sino también en la familiar del muchacho. Don Agustín y doña Raquel estaban desconcertados: ¿por qué su hijo, ya licenciado en arte dramático, siempre tan formal, estaba viviendo una relación con una mujer que podría ser su madre? No obstante, ya desde entonces Gonzalo dejó patentemente claro que no le tenía miedo prácticamente a nada: decía lo que pensaba y actuaba en congruencia con sus ideas y al diablo el "qué dirán". Sin embargo, la situación con don Agustín siguió siendo tirante, ya que no aceptaba que su hijo fuera actor y cortaron la relación durante cinco años. Gonzalo buscó varias veces una reconciliación en vano, por lo que decidió marcharse de su casa, mientras debutaba en cine en un papel pequeño en 'Los recuerdos del porvenir', cinta del director Arturo Ripstein, basada en la novela de la célebre escritora Elena Garro.



Para complicar más la situación - años más tarde, el propio Vega diría que parecía el argumento de una película- Gonzalo se enteró de que sería padre por vez primera. El 9 de octubre de 1968 nació su primera hija, Gabriela Tovar, producto de una relación efímera que Gonzalo tuvo en secreto con María Eugenia Tovar, una joven estudiante de medicina, a quien conoció en la universidad y con quien nunca tuvo nada formal. La noticia la recibió de mala manera, pero se tuvo que casar, para poco tiempo después divorciarse. Don Agustín, padre de Gonzalo, fue quien se hizo cargo de Gabriela consintiéndola, educándola y visitándola. La relación de Gabriela con su padre se fue dando con el paso del tiempo, y al final de sus días, era cercana y cálida, aunque no estuvo exenta de sinsabores mientras crecían, como padre e hija.

El precio de ser un romántico

Gonzalo Vega siempre fue un romántico y esta naturaleza lo llevó a tener relaciones intensas y complejas. La relación con Ofelia le trajo a Gonzalo una época de nulo trabajo. Vega supuso que era porque en aquella época había un rechazo hacia su relación con una mujer mayor; pero años después se enteró de que Ofelia no quería que trabajara, para no perderlo de vista; por lo mismo, aunque siguieron trabajando por muchos años y siendo amigos, la relación no prosperó, aunque eventualmente encontraría una de sus relaciones más significativas.





En el invierno de 1973, cuando ya era un actor reconocido, Gonzalo acudió a una consulta con un foniatra, y en la sala de espera conoció a una joven de 17 años llamada Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, oriunda de la ciudad fronteriza de Matamoros, que alcanzaría la fama en unos cuantos años, como cantante bajo el nombre artístico de Dulce. Coincidieron en varias ocasiones, y Gonzalo siempre se presentaba con la cara cubierta con un pasamontañas. Dulce platicaba con él sin saber quién era ese hombre misterioso, “...pero me gustaban sus ojos y su voz. Hasta que un día llegó sin pasamontañas y me saludó y yo me quedé con la boca abierta, porque lo había visto en cine y en televisión. Yo era su fan”, declaró Dulce en una entrevista televisiva en 2016, después de la muerte del actor: "Yo era muy jovencita, casi una niña, pero me enamoré como loca. Él me dio valor para abandonar mi hogar. Mi mamá se oponía a nuestra relación terminantemente, porque Gonzalo era casi 10 años más grande que yo".



En este giro irónico del destino, le tocó ser el seductor mayor, como unos años antes hubiera sido Ofelia Guilmáin con él. Sin embargo, Gonzalo también estaba profundamente enamorado de la joven de bella voz, que empezaba su carrera cantando en bares y centros nocturnos. Como no podía visitarla en la casa familiar, Gonzalo iba cada noche a dejarle una rosa en el portón y le gritaba: "¡Dulce, te amo!", antes de salir corriendo, so pena de que lo fueran a agarrar a golpes, o peor, provocarle un problema mayor a su enamorada. Al final de cuentas, en cuanto Dulce cumplió 18 años, se fue de casa a vivir con Gonzalo y durante varios años fueron pareja, dando rienda suelta a un amor desenfrenado: "Cuando él no estaba en casa, me encerraba a oler su ropa, era una locura de amor por ese hombre". Pero aún así desafiaron al mundo y estuvieron juntos, le pesara a quien le pesara, hasta que la carrera de ella, que comenzaba a despegar con rapidez, los separó: ella inició giras y grabó discos, incluso participó en una telenovela ('Muñeca rota', de 1978) y la relación se deterioró y acabó. Ese fue un dolor muy grande para ambos, que a él lo dejó muchos años en solitario, refugiándose en el cine: "Me volví como un ermitaño, solo me dedicaba a mi trabajo".

La versatilidad del riesgo

Fue en el cine que encontró vías de expresión artística que le dejaron mucha satisfacción, siempre siguiendo los riesgos que le gustaban: de este modo se aventuró a ser 'Pancho', un hombre violento que se involucra con un homosexual ( Roberto Cobo), en 'El lugar sin límites', de Arturo Ripstein, sobre una novela de José Donoso, que tanta controversia causó; fue también boxeador en dos grandes cintas: el “Kid” Orizaba en 'Ángel del Barrio ' (1981, de José Estrada) y ' Nocaut ' (1984, de José Luis García Agraz); fue un amoral simpático y sin pudor en la poco vista ' Las apariencias engañan', de Jaime Humberto Hermosillo —la censura no permitió que el público viera a Isela Vega como un transexual —, actuó con la diva francesa Isabelle Adjani en ' Antonieta' y con la formidable Alma Muriel en la demoledora ' Retrato de una mujer casada' y obtuvo un Ariel por ' Lo que importa es vivir' .