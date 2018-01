Exclusiva: Dulce confiesa todo el dolor que le causó Gonzalo Vega

Dulce, considerada una de de las mejores voces de México y con una carrera de más de 30 años, recordó en exclusiva para Univision Entretenimiento la pasión y el dolor pero también el gran amor que vivió al lado del actor Gonzalo Vega, quien falleció en octubre de 2016.

La intérprete de éxitos como ‘Déjame volver contigo’ y ‘Heridas’ comentó: "Fue un hombre importante en mi vida y lo seguirá siendo hasta que yo me muera, viví lo que nunca había vivido con él, obvio con el tiempo cada quien hizo su vida, pero cada vez que lo veía en verdad que sentía tan bonito".





La cantante de 62 años vivió un tórrido romance con Gonzalo Vega cuando ella tenía tan solo 17 años y el actor 27. Él, divorciado y con una hija, se prendó de ella aunque fue el apasionado amor que la jovencita sentía por él, lo que la llevó a abandonar el hogar familiar para compartir cama y cotidianeidad durante algunos años.

De acuerdo con un perfil del fallecido histrión en el portal mexicano Quien.com, la madre de Dulce se opuso siempre a la relación por la diferencia de edad pero eso no impidió que, finalmente, ella terminara viviendo con él durante algunos años. La cantante recordó así su experiencia para el portal de sociales mexicano: “Cuando él no estaba en casa, me encerraba a oler su ropa, era una locura de amor por ese hombre. Con Gonzalo conocí el cielo y la gloria, pero también conocí el infierno”.



Hace poco más de un año que murió Gonzalo, pérdida que ella aún lamenta: "Me dolió su partida, sufrí mucho, incluso le escribí una canción que se llama ‘Duele’, porque cuando terminamos lo nuestro, sufrí demasiado. Es al único hombre que le he escrito y dedicado una canción y a quien le he llorado mucho, en verdad”.

Dulce, que se presentará en un show titulado 'Grandiosas' junto a Edith Márquez, Manoella Torres y Rocío Banquells en la Ciudad de México, reveló que ya no es parte de la aplicación 'Tinder' (que sirve para encontrar pareja por Internet) pues al final entendió que fue una equivocación: "Me la instalaron y yo no sabía ni como se usaba, no me gustó y ya lo quité de mi celular, yo a la antigua, que me cortejen y que me inviten a salir bien".



