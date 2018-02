Marimar Vega y el doloroso recuerdo que le removió el estreno de su nueva película

Marimar Vega recordó los difíciles momentos que pasó al filmar su película 'La Boda de Valentina', pues ella se encontraba en pleno rodaje cuando se enteró que su padre, el actor Gonzalo Vega, había fallecido.

" Mi papá murió cuando yo estaba filmando esta película, llevaba una semana cuando falleció por eso esta película significa mucho para mí. Al final de los créditos el director de la película le pone una dedicatoria a él", gesto- que agredece la primogenita del primer actor-.



Zuria y Marimar Vega le dieron el último adiós a su padre, Gonzalo Vega Los restos del primer actor Gonzalo Vega fueron sepultados esta tarde en la zona exclusiva de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Zuria y Marimar Vega, hijas del actor, atendieron a la prensa visiblemente afectadas por la partida de su padre. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir "Gracias a nombre de la familia y de mi padre, les agradecemos la manera en que han abordado esta triste noticia y las muestras de cariño" dijo Zuria para 'Sal y Pimienta'. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No dieron más detalles del fallecimiento de Gonzalo Vega ya que están pasando por momentos muy difíciles. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir "Él siempre les estuvo agradecido por apoyar su carrera, igual que mis hermanos y yo. Él se fue en paz y tranquilo como era, por el momento no tenemos más nada que decir, es un momento difícil en familia y les agradecemos que mantengan la calma, más adelante podremos hablar" expresó la actriz. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Zuria Vega, al borde de las lágrimas, pidió perdón por no poder hablar más para la prensa: "Pedimos disculpas, pero para nosotras es un momento difícil". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La familia estuvo rodeada de familiares y amigos cercanos como Mayte Lascuráin, Arlette Pacheco, Fernanda Castillo, Alejandra Casillas, Jessica Coch y Ricardo Rocha. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir El cuerpo de Gonzalo Vega fue velado la noche del pasado lunes en el mausoleo 'San Ángel Memorial'. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir Hoy se realizó una misa privada a la que también acudieron algunas personalidades del medio artístico. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gonzalo Vega falleció este lunes a los 69 años después de padecer el síndrome mielodisplásico durante seis años. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Desde 2011 el actor anunció que padecía este mal y comenzó a tratarse en México. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Al principio reaccionó muy bien e incluso pudo seguir trabajando. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2013 participó en la puesta en escena "La señora presidenta" y lucía muy bien. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lamentablemente no pudo resistir más la enfermedad y perdió la vida. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Sus hijos, Zuria, Marimar y Gonzalo Jr. lo acompañaron y apoyaron en esta lucha. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gonzalo Vega perdió la batalla pero su talento y obras perdurarán en la memoria del público. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir

Además, Marimar reveló que esta cinta significa mucho para ella ya que en cada escena que filmó se hacía presente su afamado padre.

Para Marimar, la realización de este filme en los días de duelo le sirvió para salir adelante y superar la ausencia de Gonzalo Vega: "El ir a trabajar y sentirme apapachada ayudó, y no es que uno tape los hoyos trabajando y no viva los duelos, eso no sucedió en mí pero me ayudó mucho. Mi papá estaba muy feliz de que hiciera esta película".



Con melosos mensajes, Marimar Vega y Luis Ernesto Franco celebran segundo año de matrimonio Este 5 de diciembre, los actores Marimar Vega y Luis Ernesto Franco celebraron su segundo aniversario de bodas con mensajes románticos en sus redes sociales. "Decir 'Sí, acepto' es de las decisiones más felices que he tomado en mi vida. Agárrate, que lo bueno apenas empieza, chaparrita, te amo. Feliz aniversario, mi vida", escribió Franco. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por su parte, Marimar Vega escribió: "Hace dos años, mientras me leías tus votos. Y hoy, dos años después, estoy tan feliz de estar a tu lado, de ver el hombre que eres, de poder compartir contigo mi vida, de ver lo que hemos crecido como pareja. ¡Te amo tanto! Y me siento muy afortunada de celebrar estos dos años de casados. Gracias, esposo mío". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La ceremonia se llevó a cabo en las playas de Puerto Escondido, México, donde la pareja estuvo acompañada por amigos y familiares. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor Gonzalo Vega, padre de la novia, pudo estar presente en el especial momento y entregó a su hija en el altar. Falleció 10 meses después. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cuando cumplieron un año de casados, Marimar recordó su boda con este mensaje: "Un año siendo esposos. En las buenas, en las malas, en las regulares, en la distancia, en todas, siempre con amor. Te amo, mi güero hermoso". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El vestido que utilizó la actriz en esa ocasión fue una creación del diseñador mexicano Benito Santos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De acuerdo con el sitio ¡Hola!, la pareja de actores comenzó su romance en 2010, cuando trabajaron juntos por primera vez en la obra de teatro 'No sé si cortarme las venas o dejármelas largas'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marimar Vega y Luis Ernesto Franco tuvieron un romance corto. Durante 2011 y 2012, la actriz regresó con su expareja Adrián Uribe. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Al concluir su relación con el comediante Adrián Uribe, Marimar Vega y Luis Ernesto Franco se reencontraron en 2013, para darse una nueva oportunidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su noviazgo concluyó nuevamente en mayo de 2014. "Por cuestiones de trabajo y de distancia decidimos separarnos, pero a ver qué dice el tiempo", señaló el actor al programa Ventaneando en esa ocasión. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cuatro meses después, la pareja regresó, esta vez para comprometerse en matrimonio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Días después de que la actriz celebrara su cumpleaños número 32, Luis Ernesto Franco la sorprendió con una argolla matrimonial. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El compromiso de la pareja se celebró en agosto de 2015 y en ese momento aún no tenían fecha para la boda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La ceremonia se llevó a cabo poco después de tres meses de haberse comprometido. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En abril de este año, Luis Ernesto comentó al programa 'Todo para la mujer' que estaba listo para convertirse en padre junto a Marimar Vega. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Sí, ya andamos en la búsqueda y ojalá nos llegue pronto la bendición de un hijo", dijo el actor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por el momento, ambos actores pasan tiempo con su sobrina Lúa, la hija de Zuria Vega. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Aquí se puede ver al actor conviviendo con su sobrina en una postal que compartió Marimar Vega en sus redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Actualmente los 'tortolitos' viven en Los Ángeles. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Sobre si es cierto que ella y su familia no están de acuerdo en que se vuelva a montar la obra de teatro 'La Señora Presidenta' (que Gonzalo Vega protagonizó durante 16 años ), la hermana de Zuria Vega contestó contundentemente: "Para mí esa obra se murió con mi papá y no la pienso ver".

También te puede interesar: Gonzalo Vega anunció así que padecía de leucemia