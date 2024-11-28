Wicked': ¿Ariana Grande ganó mucho más dinero que Cynthia Erivo?

Video Ariana Grande fue rechazada de 'Wicked' 5 veces: así consiguió el papel de sus sueños

En su primer semana de estreno ‘Wicked’ recaudó alrededor de 163 millones de dólares en la taquilla mundial. Era de esperarse, tomando en consideración que se trata de una producción que tuvo un presupuesto aproximado de 150 millones de dólares.

Pero, aunque los números están favoreciendo a la película de Ariana Grande y Cynthia Erivo, surgió en Internet un debate sobre el sueldo que supuestamente ganaron las actrices por protagonizar la cinta.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la trama de ‘Wicked’?



‘Wicked’ sigue la historia de Elphaba, quien está destinada a convertirse en la Malvada Bruja del Oeste de ‘El Mago de Oz’, y su vínculo con Glinda, quien después se convertirá en la Bruja Buena del Norte.

En ‘Wicked’ se explican los orígenes de Elphaba, como su dura infancia por ser discriminada por ser de color verde, o su relación con su hermana Nessarose Thropp.

No obstante, la mayor parte de ‘Wicked’ se centra en el paso de Elphaba por la Universidad de Shiz, donde conoce a Glinda. Aunque en un principio no se llevan nada bien, ellas terminan por convertirse en grandes amigas.

A la vez, Elphaba se ve involucrada en movimientos políticos y sociales, en los que está a favor de la defensa de los animales parlantes de Oz, lo cual termina por meterla en serios problemas.

Wicked Imagen Universal Pictures.

¿Cuánto ganó el elenco de ‘Wicked’?



En Internet comenzó a circular que supuestamente le habían pagado a Ariana Grande 15 veces más que a Cynthia Erivo por participar en ‘Wicked’, aún cuando Erivo es la protagonista de la cinta.

De acuerdo con esta información distribuida principalmente por usuarios de TikTok y Reddit, Ariana Grande habría ganado 15 millones de dólares, mientras que Cynthia Erivo habría ganado solo un millón por dar vida a Elphaba.

Después de que esta información se viralizara, y de que incluso algunos medios de comunicación la retomaran, un portavoz de Universal decidió dar por finalizadas estas especulaciones y decir la verdad.

PUBLICIDAD

¿Cuánto ganó Ariana Grande por ‘Wicked’?



Después de que se esparcieran estos rumores sobre una presunta disparidad salarial entre Ariana Grande y Cynthia Erivo por ‘Wicked’, Universal reveló la verdad a través de un portavoz para Deadline:

Los informes sobre la disparidad salarial entre Cynthia y Ariana son completamente falsos y se basan en información de Internet. Las mujeres recibieron el mismo salario por su trabajo en Wicked.



No obstante, Universal no dio mayores detalles sobre el sueldo exacto de las actrices.

Glinda, Wicked Imagen @wickedmovie

¿Cuánto ganó Cynthia Erivo por ‘Wicked’?



Aunque no se han revelado las cifras oficiales de los sueldos de Ariana Grande y Cynthia Erivo en ‘Wicked’, gracias a la información aclarada por Universal se sabe que ambas actrices ganaron lo mismo por su trabajo.

Deadline verificó lo expresado por la empresa con otra fuente vinculada a la película, y confirmó que en efecto, a Ariana Grande y a Cynthia Erivo se les pagó lo mismo.

Esta equidad salarial se ha visto reflejada en la sólida amistad que han construido Ariana Grande y Cynthia Erivo. Los fans han comentado que, si hubiera una gran diferencia entre sus sueldos, probablemente ya habrían hablado al respecto.

Pero, por el contrario, las actrices han dado diferentes entrevistas en conjunto, en las que han dejado ver lo bien que se llevan. Cynthia Erivo declaró lo siguiente para Deadline:

Ambos tomamos la decisión y hemos hablado sobre ser realmente buenos el uno con el otro, hacer espacio el uno para el otro, ser honestos el uno con el otro y elegir construir nuestra amistad.

Elphaba película 'Wicked' Imagen Universal Pictures

¿Cuánto ganó Jonathan Bailey y los demás actores de ‘Wicked’?



De acuerdo con la información que circuló en Internet, Jonathan Bailey habría recibido un supuesto pago de 450 mil dólares por dar vida a Fiyero en ‘Wicked’.

Michelle Yeoh y Jeff Goldblum, quienes interpretan a Madame Morrible y el Mago de Oz, habrían ganado dos millones de dólares cada uno.