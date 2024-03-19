Ariana Grande

Ariana Grande finaliza su divorcio de Dalton Gomez: esta es la suma que tuvo que pagar

Ariana Grande terminó el proceso legal con Dalton Gómez. Este fue el arreglo económico al que llegaron.

Univision picture
Por:Univision
Video El matrimonio de Ariana Grande no iba a funcionar: las pruebas siempre estuvieron frente a todos

Ariana Grande ha finalizado oficialmente su divorcio con Dalton Gomez, reporta TMZ este 19 de marzo. El proceso de divorcio se completó esta semana, y la expareja ahora está legalmente separada después de casi tres años de matrimonio.

Ariana Grande está oficialmente divorciada

Ariana y Dalton terminaron en septiembre de 2023, ocho meses antes de que ella presentara la solicitud de disolución del matrimonio.

Su divorcio fue uno de los más rápidos en el mundo de las celebridades, ya que tenían un acuerdo prenupcial y no procrearon hijos.

Como parte del acuerdo de liquidación, la intérprete de '7 Rings' pagó una suma única de 1,250,000 dólares a Gomez y compartieron las ganancias de la venta de su casa en Los Ángeles.

Además, Ariana le proporcionó 25,000 dólares para los honorarios de los abogados de Dalton, un agente inmobiliario de 28 años.

Después de la separación, Ariana comenzó a salir con el actor Ethan Slater en julio de 2023, y ambos parecen estar muy felices.

Dalton también ha seguido adelante con su vida. Aunque su matrimonio llegó a su fin, ambos están enfocados en seguir adelante y construir nuevas etapas en sus vidas.

