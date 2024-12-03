'Wicked 2': Fecha de estreno y de qué tratará la parte dos, según el musical

Video ¿Por qué el hechizo de amapolas de Elphaba no durmió a Fiyero? La razón, según el musical

La película 'Wicked', basada en el exitoso musical de Broadway, ya está rompiendo récords en taquilla, demostrando que los musicales no dejan de ser populares. A pesar de que su estreno fue hace pocas semanas, los fans ya se preguntan cuándo se lanzará la continuación de la historia. Aquí tenemos la respuesta.

¿De qué trata 'Wicked'?

PUBLICIDAD

'Wicked' explora la vida de dos jóvenes: Elphaba, quien más tarde se convierte en la Malvada Bruja del Oeste, y Glinda, conocida como la Bruja Buena del Norte. Ambas comienzan como compañeras de habitación en la universidad, con personalidades completamente opuestas: Elphaba es inteligente, rebelde y tiene una piel verde que la hace destacar, mientras que Glinda es encantadora y popular.

Aunque al principio no se llevan bien, un evento inesperado las une. Juntas descubren las injusticias y secretos ocultos del reino de Oz, lo que pone a prueba su amistad. En el camino, Elphaba se enfrenta a decisiones que cambian su destino y la convierten en una figura incomprendida.

Gracias a sus canciones, coreografías y la química entre las actrices principales, Ariana Grande y Cynthia Erivo, 'Wicked' alcanzó el éxito. Sin embargo, esta es solo la primera parte, ya que desde el inicio del proyecto se anunció que habría dos cintas.

'Wicked: Part Two' también estará basada en el musical original

De acuerdo con el musical en el que se basa, 'Wicked: Part Two' retomará la historia después de que Elphaba y Glinda descubren que el Mago no es quien dice ser y que la gente considera a Elphaba un peligro para Oz. La mujer de piel verde huye en su escoba, buscando refugio, y rompe su relación de amistad con Glinda, lo que marca un salto de años en el tiempo.

El nuevo capítulo mostrará cómo Elphaba se convierte en la Malvada Bruja del Oeste, la transformación de Glinda en la Buena Bruja y revelará quiénes son realmente los otros personajes a lo largo del camino.

PUBLICIDAD

La fecha de estreno de Wicked 2 en los cines será el 21 de noviembre de 2025 y contará con la participación de todos los actores que vimos en la primera entrega. Además, se dará un mayor peso a personajes que conocemos en 'El Mago de Oz', como Dorothy.

'Wicked' Imagen Universal Studios