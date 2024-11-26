Película Wicked

¿'Wicked' está basada en un libro? Así es la historia en la versión escrita

La película ‘Wicked’ protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, esconde una historia muy peculiar y muchos se preguntan si está basada en un libro o solo en la exitosa obra de teatro musical de Broadway. ¿Sabes cuál es el verdadero origen de ‘Wicked’?

Alberto Lazo
Video Ariana Grande fue rechazada de 'Wicked' 5 veces: así consiguió el papel de sus sueños

La historia de ‘Wicked’ llegó a los cines como una película musical protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo y en su semana de estreno se volvió un éxito mundial, por lo que muchos se preguntan de dónde surgió esta peculiar versión de los eventos del mundo de El Mago de Oz.

Aquí tenemos las respuestas a la principales dudas y preguntas sobre la historia de ‘Wicked’, los roles de Glinda, Elphaba y la futura aparición de Dorothy y otros personajes de Oz.

Pero ten cuidado, porque de aquí en adelante se cuentan detalles clave de la historia y la película de 2024.

Cynthia Erivo y Ariana Grande en el estreno de 'Wicked' en 2024.
¿Cuál es la historia de la película 'Wicked: parte uno'? Lo que sí se contó de la obra original

La película 'Wicked: Parte Uno' es una adaptación del musical de Broadway de 2003, que cuenta una versión anterior a los hechos del libro y película ‘El mago de Oz’. En ‘Wicked’ se cuenta la historia de Elphaba Thropp, una joven nacida de un amorío prohibido, cuya piel es verde y siempre es señalada por los demás.

Luego de pasar una infancia difícil por el rechazo de su padre, pues él la culpa por la muerte de su madre durante el parto de su hermana Nessarose, quien nace sin poder caminar, Elphaba va a la universidad de Shiz donde conoce a Galinda Upland, la futura Bruja Buena del Norte, Glinda.

Elphaba sabe que tiene poderes, pero es en la universidad de Shiz que comienzan a aparecer cuando ella se encuentra bajo mucha presión de sus compañeros y maestros, por lo que la directora Madame Morrible empieza a darle clases para que pueda conocer a El Mago de Oz, quien le concederá su mayor deseo si logra pasar una de sus pruebas.

Póster 'Wicked'
Aunque al inicio de la historia empiezan como rivales, Galinda y Elphaba se vuelven amigas cuando dejan sus diferencias de lado y aprenden la una de la otra. Elphaba quiere ayudar a los animales parlantes en Oz cuando descubre una conspiración para enjaularlos y silenciarlos.

Cuando logra ser reconocida por El Mago gracias a una carta de Madame Morrible, Elphaba viaja a la Ciudad Esmeralda para conocerlo e invita a Galinda, quien cambió su nombre a Glinda para honrar la causa de apoyar a los animales silenciados.

Una vez en Ciudad Esmeralda, Elphaba conoce a El Mago y decide que le pedirá ayudar a los animales en lugar de cambiar el color de su piel, como era su más grande deseo. Ella demuestra que es capaz de leer el antiguo libro de hechizos llamado Grimmerie y lanza un hechizo de levitación en los monos guardias de la ciudad.

Al mismo tiempo descubre que El Mago es quien está detrás de la idea de enjaular y silenciar a los animales parlantes y se rehúsa a ayudarlo, por lo que él y Madame Morrible convencen a los guardias y habitantes de Ciudad Esmeralda que Elphaba es una bruja malvada.

Póster de la película 'Wicked'
Aunque Glinda quiere ayudar a Elphaba, termina siendo capturada por los guardias y obligada a permanecer en Ciudad Esmeralda mientras Elphaba lanza un hechizo de levitación a una escoba y escapa de la ciudad, donde desde entonces la conocen como la Bruja Malvada.

El resto de la historia continuará en ‘Wicked: parte dos’ que estrenará en 2025.

¿'Wicked' está basada en un libro? Esta fue la inspiración para la historia de Elphaba y Galinda

La película ‘Wicked’ de 2024 está basada en el primer acto de la obra musical de Broadway que estrenó en 2003, que a su vez está basada en un libro.

El origen de la historia se cuenta en la novela ‘Wicked: La vida y los tiempos de la Malvada Bruja del Oeste’, escrita por Gregory Maguire e ilustrada por Douglas Smith en 1995, quien decidió expandir la historia de los personajes del libro para niños ‘El maravilloso Mago de Oz’ de L. Frank Baum de 1900.

La historia de ‘Wicked’ se cuenta como una biografía de la Malvada Bruja del Oeste, quien recibió el nombre de Elphaba.

Elphaba película 'Wicked'
Años antes de los sucesos de ‘El Mago de Oz’, se muestra el nacimiento de Elphaba por un amorío de su madre con otro hombre que no es su esposo, como es rechazada desde niña por su tono de piel verde, su lucha como joven señalada por sus poderes y su muerte a manos de la protagonista de ‘El Mago de Oz’, Dorothy Gale.

Al mismo tiempo la novela ‘Wicked’ cuenta la historia de otros personajes como Galinda, Fiyero, Boq, Nessarose, Madame Morrible y El Mago de Oz y habla de temas como sociedad, política y el propósito final de la vida.

¿Cuántos libros son de 'Wicked'? La historia completa y de qué trata la saga que inspiró el musical y la película

‘Wicked’ es el primer libro de la serie ‘The Wicked Years’ (‘Los años malvados’), y le siguen 3 secuelas: Son of a Witch (‘El hijo de la bruja’, publicado en 2005), ‘A Lion Among Men’ (‘Un león entre los hombres’, publicado en 2008) y ‘Out of Oz’ (‘Fuera de Oz’, publicado en 2011).

Luego de la muerte de Elphaba a manos de Dorothy en ‘Wicked’, el segundo libro ‘Hijo de la bruja’ sigue la historia de Liir, el hijo que Elphaba tuvo con Fiyero y su vida en una tierra de Oz sumida en caos y guerra. Él se une a la resistencia y ayuda a El Espantapájaros a contrarrestar los ataques del Emperador de Oz.

Imagen Universal Pictures


El tercer libro, ‘Un León entre los Hombres’, se centra en la historia de El León Cobarde y cómo él cuenta la historia de los eventos que llevaron a la caída de El Mago y también se cuentan todas las consecuencias de los actos de Elphaba en ‘Wicked’.
n el cuarto libro, ‘Fuera de Oz’, termina la historia de La Bruja Malvada con el camino de su nieta, Rain, quien debe enfrentar varios retos en la tierra de Oz que está al borde de una guerra civil.

¿Ya sabías todo lo que hay detrás de la historia de ‘Wicked’?

