Los hermosos lugares donde grabaron 'Wicked': son dignos de un cuento de hadas

Te sorprenderás al conocer las preciosas locaciones que fueron escogidas para la grabación de las escenas más icónicas de 'Wicked'.

¿Cuál es la trama de 'Wicked'?

'Wicked' es una película que reimagina la historia de 'El Mago de Oz' desde la perspectiva de las brujas. La trama se centra en Elphaba, quien nace con piel verde y, debido a su apariencia y sus poderes, es maltratada por las personas; mientras que Glinda es una joven popular y ambiciosa. Ambas se conocen en la Universidad de Shiz y desarrollan una profunda amistad.

'Wicked: Parte Uno' se enfoca en la juventud de Elphaba y Glinda, muestra cuando las protagonistas se conocen y que en algún momento se hicieron mejores amigas en la Universidad de Shiz. Sin embargo, su relación se complica por la llegada del Mago de Oz, a quien todos admiraban, pero conforme la película avanza se dan cuenta de que no es lo que pensaban.

Madame Morrible, la decana de la universidad, también juega un papel crucial en el desarrollo del personaje de Elphaba. La historia sigue el crecimiento personal de ambas protagonistas y cómo sus decisiones las llevan a convertirse en la Bruja Buena del Norte y la Malvada Bruja del Oeste.

Glinda, Wicked
Glinda, Wicked
Imagen @wickedmovie

Los lugares reales en donde se grabaron escenas de 'Wicked'

La película 'Wicked' se filmó en varios lugares del Reino Unido, aprovechando tanto estudios como locaciones naturales para crear el mágico mundo de Oz.

Sky Studios Elstree, Hertfordshire

La mayor parte de 'Wicked' se filmó en Sky Studios Elstree, ubicado en Borehamwood, Hertfordshire, al norte de Londres. Este estudio es uno de los más importantes del mundo y proporcionó 12 estudios de sonido que permitieron un control total sobre la producción.

Elstree Studios y Warner Bros. Studios Leavesden

Además de Sky Studios, la producción también utilizó Elstree Studios y Warner Bros. Studios Leavesden. Estos estudios son conocidos por ser el hogar de las películas de 'Harry Potter'. Ofrecieron escenarios adicionales, necesarios para lograr la producción de 'Wicked'.

Ivinghoe, Buckinghamshire

El encantador pueblo de Ivinghoe en Buckinghamshire, Inglaterra, fue transformado en Munchkinland para la película. En el lugar se construyeron cabañas distintivas con techos de paja y el icónico camino de ladrillos amarillos. Esta locación fue utilizada para la secuencia de apertura donde Glinda la Buena narra la historia de Elphaba.

'Wicked' se filmó en Ivinghoe, Buckinghamshire en Inglaterra
'Wicked' se filmó en Ivinghoe, Buckinghamshire en Inglaterra
Imagen Leon Neal/Getty Images

Campos de tulipanes en Norfolk, Inglaterra

Para crear un Munchkinland muy colorido y único, se cultivaron miles de tulipanes en Norfolk. Estos campos de tulipanes fueron filmados y luego integrados visualmente con el set de Munchkinland en Buckinghamshire, creando el efecto mágico entre los campos y el pueblo.

Campo de tulipanes en Norfolk Inglaterra donde grabaron Wicked
Campo de tulipanes en Norfolk Inglaterra donde grabaron Wicked
Imagen Shutterstock

Seven Sisters Country Park, East Sussex, Inglaterra

Las vías fluviales de la Universidad de Shiz se filmaron en el Seven Sisters Country Park en el Parque Nacional South Downs de East Sussex. Aquí, los barcos que transportan a los estudiantes, incluyendo el velero rosa en el que se muestra a Glinda al llegar a la universidad, navegaron por los canales, añadiendo un toque fantástico.

Wicked se grabó en Seven Sisters Country Park, Inglaterra
Wicked se grabó en Seven Sisters Country Park, Inglaterra
Imagen Shutterstock

Estos lugares no solo proporcionaron escenarios impresionantes, sino que también ayudaron a dar vida al mundo de Oz de una manera real y mágica. La combinación de estudios de sonido y locaciones naturales permitió crear un entorno visualmente rico y detallado que captura la esencia del musical original.

