Las mejores películas de Russell Crowe, además de 'Gladiador': acción, drama y más

Russell Crowe es recordado principalmente por su rol como Máximo Décimo Meridio en 'Gladiador'; sin embargo, el actor nacido en Nueva Zelanda tiene una larga carrera con otros papeles que le han ameritado nominaciones al Oscar.

Russell Crowe, nacido el 7 de abril de 1964 en Wellington, Nueva Zelanda, comenzó su carrera en la actuación a una edad temprana. Aunque nació en Nueva Zelanda, pasó gran parte de su infancia en Australia y se estableció allí permanentemente a los 21 años. Su primer papel importante fue en la serie de televisión australiana 'Neighbours', en 1987.

Su gran oportunidad llegó con la película 'Romper Stomper', en 1992, donde interpretó a un violento 'skinhead'. Este papel le valió el reconocimiento internacional y le abrió las puertas en Hollywood. Estas son algunas de sus películas más memorables.

Película 'Romper Stomper' con Russell Crowe
Película 'Romper Stomper' con Russell Crowe
A Beautiful Mind (2001)

Crowe interpreta a un brillante pero atormentado matemático que lucha contra la esquizofrenia. Esta película, dirigida por Ron Howard, le valió a Crowe numerosos premios y nominaciones. La cinta basada en la vida del matemático John Nash, ganador del Premio Nobel de Economía.

L.A. Confidential (1997)

En este thriller neo-noir, Crowe interpreta al detective Bud White, un oficial de policía conocido por su brutalidad y sentido de la justicia. El personaje de Crowe es uno de los tres protagonistas, junto con los interpretados por Kevin Spacey y Guy Pearce. La película, dirigida por Curtis Hanson, es considerada una de las mejores de la década de 1990.

The Insider (1999)

En esta película, Russell Crowe interpreta a Jeffrey Wigand, un científico que revela información crucial sobre cómo las compañías tabacaleras manipulan sus productos para hacerlos más adictivos. La actuación de Crowe fue aclamada por la crítica y le valió una nominación al Oscar.

Les Misérables (2012)

Les Misérables es una adaptación cinematográfica del famoso musical basado en la novela de Victor Hugo. La historia sigue a Jean Valjean (interpretado por Hugh Jackman), un exconvicto que busca redimirse mientras es perseguido implacablemente por el inspector Javert (interpretado por Russell Crowe).

