Personajes de 'Gladiador 2' que sí existieron en la vida real: Lucio tuvo un trágico final

‘Gladiador 2’ cambió la historia de Lucio Vero e inventó la historia de Máximo Décimo Meridio. Asimismo, la película incluyó a estos personajes basados en personas de la vida real.

Paul Mescal y Pedro Pascal protagonizan ‘Gladiador 2’, película de Ridley Scott que sigue la historia de Lucio Vero aproximadamente 20 años después de los hechos de la película original.

¿Cuál es la trama de ‘Gladiador 2’?

‘Gladiador 2’ se centra en Lucio Vero (Paul Mescal), el hijo de Lucila que conocimos en la primera película. En esta nueva entrega podremos ver su transformación en gladiador luego de pasar la mayor parte de su vida a las afueras del imperio romano.

En su camino se cruza con diferentes personalidades del imperio romano, a la par de que salen a la luz varios secretos de su pasado. Por ello, aquí te decimos qué personajes de ‘Gladiador 2’ están basados en personas de la vida real.

Lucio Vero II (Paul Mescal) en 'Gladiador 2'

El propio Lucio Vero está inspirado en una personalidad histórica de la vida real. Sin embargo, para los fines de la película cambiaron gran parte de su esencia.

El verdadero Lucio Vero II, hijo de Lucila y del emperador Lucio Vero, murió muy joven de causas desconocidas. De hecho, es muy poco lo que se sabe sobre él.

Probablemente estas lagunas en cuanto a su historia fueron la excusa perfecta para darle un nuevo giro al personaje en ‘Gladiador 2’. Y es que, si no hubiese fallecido tan joven, Lucio Vero podría haber aspirado al trono romano tal y como se ve en la película.

Lucila, interpretada por Connie Nielsen en ‘Gladiador 2’

En efecto, Lucila sí existió en la vida real. Fue la segunda hija de Marco Aurelio y Faustina, hermana de Cómodo, esposa de Lucio Vero I y madre de Lucio Vero II.

Sin embargo, su historia fue modificada para los fines de las películas de Ridley Scott. En ‘Gladiador’ Lucila acaba con Cómodo gracias a Máximo Décimo Meridio, personaje ficticio interpretado por Russell Crowe, y en ‘Gladiador 2’ ella se reencuentra con su hijo Lucio Vero II.

En la vida real Lucila intentó asesinar a Cómodo para instaurarse ella y su marido como co emperadores de Roma. Pero no tuvo éxito, y en su lugar fue condenada al exilio junto a una de sus hijas. Más tarde, ambas fueron eliminadas por órdenes del propio Cómodo.

Los emperadores Geta y Caracalla de ‘Gladiador 2’ sí existieron

Los emperadores Geta y Caracalla, interpretados por Joseph Quinn y Fred Hechinger en ‘Gladiador 2’, son otros personajes que sí existieron en la vida real.

Ellos eran dos hermanos gemelos que ascendieron al trono luego de la muerte de su padre, el emperador Septimio Severo, quien quería que sus hijos gobernaran juntos.

No obstante, su gobierno en conjunto fracasó rotundamente, en gran parte debido a la enorme rivalidad que existía entre ambos. Su reinado duró solo un año, pues Geta fue asesinado por una trampa que le puso su hermano.

Después de ello Caracalla gobernó el Imperio Romano desde el año 161 hasta el año 180. Fue un emperador muy temido, era descrito como sanguinario y brutal, y su reinado es recordado como uno de los más inestables de la época.

Macrino (Denzel Washington) de ‘Gladiador 2’ sí existió en la vida real

En ‘Gladiador 2’ Denzel Washington da vida a Macrino, un noble de ascendencia africana que consiguió convertirse en emperador romano. En la vida real, él fue el sucesor de Caracalla, y uno de sus colegas más cercanos.

Macrino consiguió el trono gracias a la fidelidad de sus soldados, pues al proclamarse emperador su ejército le mostró su apoyo sin consultarlo con el Senado.

Él era considerado un hombre fiable, pero vivió alejado de Roma para evitar confrontaciones. A pesar de todos sus esfuerzos por gobernar, Macrino fue asesinado junto a su hijo, y el reino quedó en manos de Heliogábalo, de 14 años.

