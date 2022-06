Tom Hanks no aceptaría interpretar un personaje gay por una sorprendente razón

Después de defender el Oscar que 'Forrest Gump' le ganó a 'Pulp Fiction', Tom Hanks vuelve a atraer la atención gracias a una declaración en donde afirma que no volverá a interpretar a un personaje homosexual.

El actor originario de California se ganó el respeto de Hollywood gracias a su trabajo en producciones como 'Náufrago' o 'Forrest Gump'. Si bien no se le ha visto en papeles estelares en los últimos años, recientemente se encuentra muy ocupado con sus nuevas producciones: 'Pinocho' y 'Elvis'.

Tom Hanks no volverá a interpretar a un personaje gay

Durante una entrevista para 'New York Times' en la que promocionaba la nueva cinta biográfica de Elvis Presley, Tom Hanks aseguró que 'Philadelphia' y 'Forrest Gump' fueron “películas oportunas, que tal vez no se puedan hacer ahora”.

Hanks aseguró que en la actualidad un actor heterosexual no podría hacer lo que él hizo en Philadelphia, debido a que no se sentiría como algo auténtico.

“El objetivo de 'Philapelphia' era no tener miedo. Una de las razones por las que la gente no le tenía miedo a esa película era que yo estaba interpretando a un hombre gay. Estamos más allá de eso ahora y no creo que la gente acepte la falta de autenticidad de un hombre heterosexual interpretando a un hombre gay”, explicó Tom Hanks.



Tom Hanks aprovechó para aclarar que no critica a los actores heterosexuales que le dan vida a personajes gays, ya que su intención no era dar sermones al respecto.

'Philadelphia' es una película estrenada el 22 de diciembre de 1993 en la que Tom Hanks le dio vida a Andrew Beckett, un abogado homosexual enfermo de SIDA, que es despedido por su estado de salud. Por este rol protagónico, Hanks ganó el Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor.

Hollywood le da la razón a Tom Hanks sobre los papeles gay

Tom Hanks no es el único miembro de Hollywood que cree que es incorrecto que una persona heterosexual interprete a un personaje de la comunidad LGBTQ+.

En noviembre del 2021, en una entrevista para 'The Times', Eddie Redmayne confesó que se arrepentía de haber aceptado el papel de una mujer trans en la película 'A Danish Girl' del 2015. A pesar del éxito que consiguió con la crítica por ese papel, el actor consideró que su participación fue un “error” y que en la actualidad no aceptaría ese papel.