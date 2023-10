Papá de Wendy quería invitar gente a la fiesta de su hija y no lo dejaron: "Me siento triste"

En el segundo episodio del nuevo reality show de Wendy Guevara que se estrenó este jueves 5 de octubre se abordó el tema de su fiesta de cumpleaños, los problemas con los preparativos, el arreglo de la festejada, la polémica de los invitados y otros pormenores que hubo en torno a tan sonado evento tras haber salido victoriosa de 'La Casa de los Famosos México'.

Uno de los temas que captó la atención de la gente fue que faltaron algunos amigos y familiares de 'La Perdida', por lo cual la gente expresó su descontento en redes sociales, indicando que sí habían ido personas que ella ni conocía.

"No sé para cuántas personas sea la fiesta, no sé nada, no sé quién y quién más va de mis amigos, de familiares. Entonces, mucha gente en las redes sociales me empezó a decir y a andarme chin**ndo: 'Ay, Wendy, ¿por qué no invitaste a tal?', yo no estoy haciendo las invitaciones, puñe**nas, yo no soy. ¿Qué onda? ¿Por qué me atacan? Vayan a atacar a Randall y a Evelin que ellos la organizaron", expresó Wendy en el reality.

El papá de Wendy y su descontento con las invitaciones en el cumpleaños de su hija

Al respecto de las invitaciones, el padre de Wendy, Don Francisco Guevara, reveló que no pudo invitar a quienes quería.

"La verdad a mí no me consultaron, yo pedí para otras personas que son muy allegados a la familia, yo quería otros 4 boletitos mínimo, aunque sea para esas, pero no se pudo", declaró.



La hermana de 'La Perdida', Yessi Guevara, agregó que estarían sus padres y hermanos, la familia más cercana, ya que "no cabían".

"Sí nos faltó muchísima gente, pero ellos entienden qué onda. Los únicos que faltaron fueron familiares, pero pues ellos comprenden, ninguno está triste", mencionó.

Cargando Video... Sin peinador y sin seguridad, la fiesta de Wendy, Perdida pero Famosa está en problemas



Ya en el evento, Don Paco participó en una transmisión en vivo desde el espectacular cumpleaños de su hija, manifestando que sí estaba decaído por todos los que no pudieron estar con ellos, pero que él no pudo hacer nada al respecto.

"Yo sé que faltan muchos, muchísimos amigos de Wendy, pero esto no lo organizamos nosotros en verdad, nosotros no podemos organizar una cosa así, tan cara, tan elegante. También me siento triste, porque faltan mis hermanas, mis sobrinos, mis tíos".



Al día siguiente, el mejor amigo de Wendy, Randall, se defendió de los ataques que recibió por la organización de la fiesta, diciendo que se le preguntó a su familia sobre los invitados, situación que Don Francisco negó rotundamente.

"Yo le agradezco a Randall todo lo que hace por mi hija, pero a nosotros no más nos dijeron: 'Aquí están sus invitaciones, ya no hay más' y por eso ya no hicimos nada".



La ganadora de 'La Casa de los Famosos México' no le dio importancia a este tema, pues fueron cosas que escapaban completamente de sus manos.

Cargando Video... El mejor amigo de Wendy recibe críticas por la organización de la fiesta en Wendy, Perdida pero Famosa



Lo que sí es que pronto podremos ver más de la familia Guevara y sus problemáticas en el reality show 'Wendy, perdida pero famosa', que transmite 2 pisodios nuevos cada jueves por Vix Premium. ¡No te lo puedes perder!