Tom Hanks defendió el Oscar que ‘Forrest Gump’ le arrebató a 'Pulp Fiction': "es desgarradora"

Además de participar en ‘Pinocchio’, también Tom Hanks será parte del elenco de la película biográfica de Elvis Presley. El actor ha demostrado su talento en diferentes producciones. No obstante, sigue teniendo la necesidad de defender a la película que le hizo ganar su segundo Premio Oscar al Mejor Actor, ‘Forrest Gump’.

Así defendió Tom Hanks el Oscar de ‘Forrest Gump’



Cada tanto salen nuevos artículos sobre “las películas que debieron ganar el Oscar” y por alguna u otra razón, ‘Pulp Fiction’ siempre está en tales listas. El caso es que esta película dirigida por Quentin Tarantino perdió contra ‘Forrest Gump’ en la máxima categoría de estas premiaciones, la de Mejor Película.



Tom Hanks es consciente de tales comparaciones, pero sigue defendiendo la película que protagonizó en 1994 y que le dio su segundo Oscar como Mejor Actor. Y es que en una entrevista con ‘The New York Times’, Hanks habló sobre la magnificencia que de acuerdo con él, ‘Forrest Gump’ tiene:

"El problema con 'Forrest Gump' es que ganó mil millones de dólares. Si hubiéramos hecho una película exitosa, Bob y yo habríamos sido unos genios. Pero debido a que hicimos una película tremendamente exitosa, éramos genios diabólicos. ¿Es un problema malo de tener? No."



Sin embargo, el actor sabe que se ha comparado en repetidas ocasiones a ‘Forrest Gump’ con ‘Pulp Fiction’, película protagonizada por John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson:

"Hay libros de las mejores películas de todos los tiempos, y 'Forrest Gump' no aparece porque, oh, es este festival de nostalgia cursi. Todos los años hay un artículo que dice: "La película que debería haber ganado el premio a la mejor película" y siempre es 'Pulp Fiction'.

Hanks reconoce que ‘Pulp Fiction’ es “una obra maestra”, pero a pesar de ello defiende la superioridad de ‘Forrest Gump’ debido a ciertas escenas y ciertos detalles que la hacen ser una gran película:

"'Pulp Fiction' es una obra maestra sin duda, pero hay un momento de humanidad innegablemente desgarradora en 'Forrest Gump' cuando Gary Sinise, que interpreta al teniente Dan, y su esposa asiática caminan hacia nuestra casa el día en que Forrest y Jenny se casan. 'Piernas mágicas'. Sí, 'piernas mágicas'. Luego lo miro y digo: 'Teniente Dan'. Podría ponerme lloroso pensando en eso ahora. Forrest y el teniente Dan en esas cuatro palabras: 'piernas mágicas'; 'Teniente Dan': comprenda todo lo que han pasado y sienta gratitud por cada gramo de dolor y tragedia que sobrevivieron. Eso es algo intangible allí mismo."



Si bien ambas películas son consideradas como clásicos del cine estadounidense, lo cierto es que Forrest Gump arrasó al llevarse 6 Premios Oscar en 1995, mientras que ‘Pulp Fiction’ solo se llevó el Premio Oscar al Mejor Guion Original.

Así cambió Tom Hanks su personaje en ‘Forrest Gump’



En la misma entrevista con ‘The New York Times’, Hanks confesó que fue él quien propuso hacer ciertos cambios en su personaje, el cual era el protagonista en la película ‘Forrest Gump’.

Afirmó que no fue la única ocasión en la que le pasó algo similiar, pues también intervino en ‘Salvando al soldado Ryan’, dado que el director Steven Spielberg no quería que John Miller, personaje que interpretaba, matara soldados:

"En 'Rescatando al soldado Ryan', Steven Spielberg dijo: 'No creo que quiera ver a John Miller disparar su arma y matar alemanes'. Le dije: 'Lo siento, Steven. No vas a traerme hasta aquí y convertirme en otro tipo solo porque no quieres que Tom Hanks mate soldados”.



Fue algo similar lo que ocurrió con ‘Forrest Gump’, donde Bob Zemeckis quería que Forrest Gump huyera en plena batalla:

Tuvimos este mismo momento en 'Forrest Gump'. Está la escena de la emboscada en Vietnam, y Bob Zemeckis originalmente quería que Forrest se confundiera y huyera. Le dije: "Bob, ¿por qué estoy interpretando a un soldado que es realmente bueno en su entrenamiento básico sin que luego me muestre abofeteando mi cargador y disparando una serie de rondas?"



Es decir, en ambas historias se quería que el personaje de Tom Hanks fuese “políticamente correcto” y se alejara de la violencia que las guerras implican.

Sin embargo, el actor era consciente de que los personajes que estaba interpretando eran militares, por lo cual iba a ser poco creíble que se mantuvieran al margen de la violencia.