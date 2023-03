‘Chabelo’ le dio una cachetada a ‘Cantinflas’ en una película: se “desquitó” y la improvisó

Xavier López ‘Chabelo’ falleció el pasado 25 de marzo a los 88 años, como consecuencia de un choque séptico.

El mundo de los espectáculos no dudó en despedirlo con un sinfín de tributos y palabras de cariño.

En el mundo cinematográfico, salió a la luz la anécdota de cuando trabajó junto a ‘Cantinflas’ y hasta le dio una cachetada: así fue el momento.

‘Chabelo’ le dio una cachetada a ‘Cantinflas’ en una película

Más allá de ser ‘el amigo de todos los niños’, Xavier López ‘Chabelo’ también se desempeñó en el cine. Su debut en la pantalla grande fue con ‘Viaje a la Luna’ y participó en más de una veintena de películas, incluyendo varias en las que fue el protagonista.

Uno de sus primeros títulos fue ‘El extra’, en el que tuvo la oportunidad de trabajar a lado de otra leyenda del cine mexicano, Mario Moreno.



En la historia de 1962, Xavier López interpretó a Panchito, un adolescente que intimida a otros menores, mientras que ‘Cantinflas’ le dio vida a Rogancio, quien se encarga de proteger a estos niños.

Uno de los momentos más recordados por la audiencia es cuando sus personajes se enfrentan y, en un tono bromista y serio a la vez, se dan unas cuantas cachetadas.

Lo que quizá no muchos sepan es que es que el encuentro entre los dos fue completamente improvisado entre los actores. Así lo reveló ‘Chabelo’ en una conversación con la prensa en agosto del 2011.

Años más tarde, en entrevista con el programa Axeso, Xavier López calificó esta escena de “especial”, precisamente porque su interpretación se salió de lo que dictaba el guion.

De igual manera, contó que el director de la cinta, Miguel Delgado, se opuso a que Xavier López “tocara” a Mario Moreno:

“Cuando el director dijo ‘corte’, todo el mundo se rio. Entonces vino el director y me dijo ‘Muy bien, Javier, muy bien, pero no toques a Mario’”.



Si bien no detalló la razón por la cual recibió esa indicación del cineasta, sí reveló que el propio ‘Cantinflas’ intervino y aseguró que no le molestaba el contacto físico con su coestrella.

“Mario estaba cerca y le dijo ‘no, déjalo, déjalo que me toque’. Él lo autorizó’ (...) Como él me tocó, yo me desquité”, relató.



Así, la escena entre ‘Chabelo’ y ‘Cantinflas’ en la película 'El extra' se logró y se volvió una de las más recordadas del cine mexicano.

