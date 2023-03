Imágenes muestran cómo lucirán los nuevos paisajes de 'Avatar 3': Pandora es impresionante

Hace 13 años el mundo del cine cambió para siempre gracias a los efectos especiales que se mostraron en 'Avatar' , los cuales encantaron a todo el público.

Tras una larga espera, se estrenó la segunda parte a finales del año pasado y para los amantes de esta franquicia su director confirmó que la tercera cinta, la cual se filmó junto con la secuela, podría llegar a los cines en diciembre de 2024, aunque todo depende del tiempo que se tarden en realizar la postproducción.

Se han dado a conocer pocos detalles de la cinta, pero uno de los más importantes es que se presentará un nuevo clan de Na'vi que habita en volcanes llamado Ash People, que al parecer será presentado como un enemigo mortal.

En fotos, los nuevos paisajes de Pandora que formarán parte de 'Avatar 3'

Aunque en el momento de dicho anuncio no se mostró alguna imagen sobre la apariencia de estos seres, resulta que en redes se han expuesto las primeras piezas de arte conceptual, las cuales dieron el primer vistazo de tres nuevas regiones que estarán en esta secuela.

Para representar el fuego habrá un escenario con lo que parece ser un volcán activo, el cual podría encontrarse cerca de donde vivirán la nueva raza Na'vi.



Nuevamente Jake Sully y su familia, podrían enfrentarse a diversos retos para adaptarse al clima y costumbres de permanecer a vivir en dicho lugar, algo muy similar a lo que vivieron los protagonistas tras mudarse del bosque al océano.

Otro lugar que también aparecerá es un enorme desierto lleno de rocas tanto en la tierra como en las nubes, elemento que es recurrentemente utilizado dentro de las cintas y le da un toque de fantasía.

Si bien no se sabe su nombre, posiblemente será uno de los biomas que deberán cruzar los héroes de la historia para llegar al volcán y contactar a la comunidad Ash people.

Una duda qué generaron estas nuevas imágenes es qué tipo de flora y fauna existirá en dichos entornos, pues en las cintas anteriores se dejó en claro que hay muchos peligros en las zonas salvajes que pueden poner en riesgo su vida.



Algo que sorprendió a los seguidores de 'Avatar' es que no solo habrán zonas con temperaturas altas y escasez de agua, pues al parecer también expondrán un entorno ártico, específicamente una serie de montañas llenas de nieves y rodeadas de frío.

Las tres piezas conceptuales se volvieron virales en diversas redes sociales y los internautas expresaron sus primeras impresiones de estos nuevos territorios de Pandora.

"Me pregunto qué tipo de ajustes naturales tendrán los Na´vi de ceniza", "No puedo esperar a ver esta nueva parte de Pandora", "Pasamos del agua al fuego, qué inquietante", "Todo luce increíble", "Si estos son los bocetos, no me imagino verlo en el cine", "Se ven increíbles", "Se viene fuerte, este universo va a expandirse como 'Star Wars" o "Huele a mucho trabajo de efectos especiales", es la manera en que se expresaron en Internet.



Este primer vistazo deja en claro que los encargados de darle vida a Pandora podrían superarse y mostrar algo aún más impactante de lo que se vio en 'Avatar: The Way of Water'.

¿Qué piensas acerca de este nuevo material? Dinos en los comentarios.

