James Cameron menospreció a las superheroínas y fans lo tachan de "machista": esto dijo

Las críticas hacia James Cameron por ‘Avatar: The Way of Water’ no han parado, incluso lo consideraron hipócrita por promocionar su película ecologista con un show de delfines.

Ahora el director ha recibido de nuevo comentarios negativos por parte del público, luego de que hablara del empoderamiento femenino en su nueva cinta.

Esto dijo James Cameron sobre el empoderamiento femenino en ‘Avatar: The Way of Water’



En entrevista con ‘Variety’ James Cameron fue cuestionado sobre una parte específica de ‘Avatar: The Way of Water.

Se le preguntó por qué decidió que Neytiri cazara mientras estaba embarazada, y por qué otro de los personajes de la cinta fuera a batalla en este mismo estado.



Al respecto, el director contestó que quería llevar más allá el empoderamiento femenino, y que ello lo hizo mostrando a mujeres embarazadas fuertes:

“Todo el mundo habla siempre del empoderamiento femenino. Pero, ¿qué es una parte tan importante de la vida de una mujer que nosotros, como hombres, no experimentamos? Y pensé: "Bueno, si realmente vas a recorrer todo el camino hasta el final del empoderamiento femenino, tengamos una mujer guerrera que esté embarazada de seis meses en la batalla".



Agregó que “en el pasado las mujeres tenían que luchar por sobrevivir y proteger a sus hijos, y no importaba si estaban embarazadas”.

Pero eso no fue todo, sino que además afirmó que las mujeres de ‘Avatar: The Way of Water’ son mucho más fuertes que otras heroínas famosas de Marvel o DC, por el simple hecho de estar embarazadas:

“Pensé: ‘Quitemos los límites reales’. Para mí, era el último bastión que no ves. Wonder Woman y Captain Marvel: todas estas otras mujeres increíbles aparecen, pero no son madres y no están embarazadas mientras luchan contra el mal”.

También puedes ver a Gal Gadot (Wonder Woman) en ‘Rapidos y furiosos 6’ en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

Fans critican declaraciones de James Cameron sobre ‘Avatar: The Way of Water’

A pesar de que ‘Avatar: The Way of Water’ tardó 13 años en estrenarse por culpa de James Cameron, los fans no dudaron en reaccionar ante las polémicas declaraciones del director a través de redes sociales.

“¡James Cameron no solo dijo eso! Su idea de tener una guerrera embarazada es grandiosa y fortalecedora. Pero contarle a Wonder Woman no es empoderador porque ella no pasa por la maternidad... ¡eso es totalmente incorrecto!”

“Acabo de leer un artículo en el que James Cameron dijo que la Mujer Maravilla y la Capitana Marvel no son personajes sorprendentes porque no pelean mientras están embarazadas en las películas. El tipo está realmente metido en su propio mundo. No me gusta Wonder Woman, pero no necesita tener 9 meses para ser ruda.”



No solo han criticado las declaraciones del director, sino que incluso hay fans que consideran que la trama de ‘Avatar 2’ en sí misma empodera poco a las mujeres.

¿Tú que piensas sobre las declaraciones de James Cameron? ¿Consideras que las mujeres ve ‘Avatar: The Way of Water’ son más empoderadas por estar embarazadas en batalla?