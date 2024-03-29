'Terminator 2' tenía un final alternativo que habría cambiado el sentido de la película: así era

Video 'Terminator': James Cameron quiso arruinar la audición de Schwarzenegger y además lo acusaron de plagio

La película 'Terminator 2: El Juicio Final', con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong

entre su reparto, se convirtió en un clásico de la ciencia ficción. Sin embargo, pocos saben que el director James Cameron originalmente concibió un final diferente, uno que brindaba un cierre definitivo a la historia de Sarah Connor y su hijo John.

‘Terminator 2’ tenía un final diferente: así era

PUBLICIDAD

En el final originalmente filmado de la película se nos presenta a una anciana Sarah Connor en un parque, observando a un John adulto jugar con su hija. Sarah señala que el Día del Juicio nunca ocurrió y que la humanidad ha seguido su curso normal.

“El 29 de agosto de 1997 llegó y se fue. No pasó gran cosa. Michael Jackson cumplió 40 años. No hubo el Día del Juicio Final. La gente iba a trabajar como siempre lo hace; reía, se quejaba, miraba televisión, hacía el amor. Quería correr por la calle, gritando, para agarrarlos a todos y decir: ‘Cada día a partir de este día es un regalo. Úsalo bien’. En cambio, me emborraché. Eso fue hace treinta años. Pero el futuro oscuro que nunca llegó todavía existe para mí. Y siempre existirá, como las huellas de un sueño”, se escucha decir a la madre de John con un tono reflexivo y esperanzador.

'Terminator 2' iba a tener un final diferente. Imagen Carolco Pictures



También se muestra que John, además de ser padre, es un senador de Estados Unidos que trabaja por construir una mejor sociedad.

En cierto momento, la escena muestra un abrazo entre Sarah y su nieta.

En Internet se pueden encontrar fácilmente videos de la escena.

Arnold Schwarzenegger interpretó a 'Terminator'. Imagen Getty Images

¿Por qué James Cameron cambió el final de ‘Terminator 2’?

Un dato curioso es que dicha escena estuvo a punto de llegar a los cines. De acuerdo con ‘Collider’, la decisión de cambiarla llegó tan solo dos días antes de que se distribuyera la película.

Dos razones principales fueron determinantes en su cambio: la continuidad de la franquicia y el tono de la escena.

Por un lado, Mario Kassar, productor principal de la secuela, motivado por el deseo de mantener abierta la posibilidad de futuras entregas, presionó a James Cameron para que reconsiderara un final abierto.

PUBLICIDAD

Aunque en un inicio el cineasta se negó, eventualmente accedió a realizar prueba de audiencia con ambos desenlaces. El resultado fue contundente: el público prefería el final menos optimista.

James Cameron tuvo que cambiar el final de 'Terminator'. Imagen Getty Images



Adicionalmente, estaba el tema de que el final original no coincidía con el tono oscuro del resto de ‘Terminator 2’, algo que el propio James Cameron admitió en una grabación especial para el lanzamiento en DVD de la película:

“De alguna manera, en cierto sentido, el tono no estaba conectado con el resto de la película. Había una sensación de, ¿por qué atarlo con un lazo? Si el futuro es cambiante, entonces la batalla es algo que debe librarse continuamente”, comentó el cineasta.