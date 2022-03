‘The Batman’: los villanos que podrían aparecer en la secuela, según las pistas de la película

Con ‘The Batman’ por fin en el cine y con buenas calificaciones de los críticos y los fans, al tener una calificación de 86% y 89% respectivamente en Rotten Tomatoes, la cinta seguramente tendrá una secuela y hay muchos villanos memorables de Batman que podrían salir en ella, incluso algunos ya tuvieron referencias en la película.

Two-Face



Harvey Dent es un abogado, y en algunas historias de los cómics y el cine un fiscal de distrito, que sufre desorden de personalidad múltiple y un accidente lo deja con cicatrices en la mitad de su cuerpo, dividiendo su rostro en dos aspectos opuestos.

En la escena postcréditos de ‘The Batman’ aparece la dirección web rataalada.com, la cual es parte integral de los acertijos de Riddler, pero en la vida real al investigarla contiene una código con números y entre ellos una referencia a 'Batman #258' un cómic en que aparece Two-Face como villano y el lugar Arkham Asylum.

Hush



Thomas Elliot es un villano que fue amigo de la infancia de Bruce Wayne, pero acabó odiando a Wayne porque frustró su plan de asesinar a sus padres para quedarse con su fortuna.

A la postre toma la identidad de Hush y también se somete a cirugía para verse idéntico a Bruce. En la película, el reportero que descubre los secretos de los Wayne se llama Edward Elliot y cuando Riddler muestra la historia de Thomas y Martha Wayne por un momento en la pantalla se ve la palabra “Hush”.

Mr Freeze



Más que una referencia al personaje de Victor Fries, en una entrevista con Collider el 15 de febrero el director Matt Reeves comentó que el villano que le gustaría abordar para la secuela es el científico con un arma para congelar.

“Me siento atraído por encontrar la versión más realista de todo. Sería un desafío interesante tratar de descubrir cómo podría suceder eso, incluso la idea de algo como Mr. Freeze, es una gran historia. Creo que en realidad hay una versión fundamentada en la realidad de esa historia, que podría ser realmente poderosa y podría ser genial”.

Penguin



La interpretación de Colin Farrell como Penguin en la cinta lo puso como la mano derecha de Carmine Falcone y una figura prominente en el mundo criminal de Gotham, pero aún no llega a adoptar su personalidad completa de los cómics y su estatus como jefe de la mafia.

El personaje de Oswald Cobblepot tendrá una serie exclusiva de HBO Max que contará su ascenso en el poder tras los eventos de la película y el vació que dejó la muerte de Falcone, por lo que en la secuela podría volver a aparecer ahora con un rol similar al que tuvo Falcone de mover todo detrás del telón.

Bane



En las últimas escenas de la cinta Batman se encuentra sin fuerzas y a punto desmayarse, pero al ver que un seguidor de Riddler está por matar a Catwoman, Bruce se inyecta una sustancia verde que le da fuerza pero lo llena de rabia.

En los cómics hay una historia donde Batman se vuelve adicto a una sustancia similar y verde llamada Venom; pero es el villano Bane quien característicamente la usa para tener fuerza sobrehumana y en un punto romper la espalda del murciélago.

Joker



La gran referencia de la película se da cuando Riddler ve desde su celda en Arkham Asylum sus planes frustrados por Batman y el paciente de la celda contigua habla con él para ofrecerle su amistad. El misterioso paciente es la versión de este universo de Joker.

Pero este personaje, interpretado por Barry Keoghan aún no es el Joker completo, así lo confirmó Reeves a IGN el 6 de marzo cuando comentó que hay una escena eliminada de la cinta en la que Batman recurre a este asesino para comprender la forma de pensar de Riddler.

“Y para mí, creo que (es) esta idea de que Joker aún no es el Joker, pero ya tienen esta relación. (Batman) Va a ver a otro asesino con el que claramente ha tenido una experiencia en estos primeros dos años. Y este asesino en esta historia aún no es el personaje que conocemos. Así que todo el mundo está en su infancia. Entonces, en los cómics, estos personajes a menudo declaran sus alter egos en respuesta al hecho de que hay un Batman por ahí. Y aquí tenemos un Joker que aún no es Joker”.