Ben Affleck criticó ‘Justice League’ y reveló la razón por qué no dirigirá una película de DC

Fue en el 2016 cuando los fans vieron por primera vez el Batman de Ben Affleck en ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’.

A pesar de que el actor tenía un futuro prometedor dentro de la franquicia ( incluyendo la posibilidad de hacer una película del superhéroe), este llegó a su fin de manera abrupta con ‘Justice League’.

Si bien el intérprete aún podría hacer un cameo en ‘Aquaman’ y otras cintas de DC, habló del proyecto que lo hizo alejarse del mundo de los superhéroes.

Ben Affleck criticó duramente la película ‘Justice League’

En entrevista con ‘The Hollywood Reporter’, publicada el pasado 16 de marzo, el actor mencionó que los proyectos cinematográficos que le entusiasman no son los que “están funcionando” comercialmente.

En ese sentido, criticó que las películas como ‘Justice League’ se “volvieron repetitivas y menos interesantes para mí”.

Al ahondar en la cinta del 2017, externó:

“Podrías dar todo un seminario sobre todas las razones por las que esa no es la manera de hacerlo”.



Las experiencias negativas que enlistó fueron:

“Desde la producción hasta las malas decisiones y la horrible tragedia personal, y terminando con el sabor de boca más monstruoso”.



Vale la pena recordar que el director original de la película era Zack Snyder, pero tuvo que deslindarse del proyecto tras la muerte de su hija.

Su reemplazo fue Joss Whedon. Sobre su trabajo con él, el esposo de Jennifer Lopez dijo:

“Estaba la idea de que alguien iba a llegar e iba a ser como ‘Salvaré la película y filmaremos en 60 días y escribiré un nuevo guión con lo que ya tienen, yo tengo el secreto’, pero no era el secreto. Fue difícil”.



Por su parte, Ben Affleck también atravesó momentos complicados, según relató:

“Empecé a tomar demasiado. Estaba en un hotel de Londres, era eso (tomar) o tirarme de la ventana Y solo pensaba ‘Esta no es la vida que quiero, mis hijos no están aquí, soy miserable’”.



Tras esa experiencia el también actor de ‘Going All The Way’ (película que puedes ver gratis en ViX), cambió su perspectiva sobre las películas de superhéroes:

“No soy condescendiente con eso ni lo descarto, pero llegué a un punto en el que no lo encontré creativamente satisfactorio”.



Sin adjudicarle la culpa a alguien, Ben Affleck remató con que ‘La liga de la justicia’ fue “la peor experiencia, que he tenido en una industria que está llena de experiencias de m… Rompió mi corazón”.

Ben Affleck habló de su cameo en ‘The Flash’

Lo cierto es que, a pesar de su mala experiencia en el set, el actor de 50 años sí volverá a encarnar al Caballero de la Noche con un cameo en ‘The Flash’.

Los fans pueden empezar a elevar sus expectativas sobre la cinta, pues él mismo calificó “los cinco minutos que salgo ahí” como “muy buena”.

“Mucho de ello es solo el tono. Tienes que descifrar cuál es tu versión de la persona, quién es el tipo que se ajusta a lo que puedes hacer”.

Ben Affleck aseguró que no dirigirá una película de DC

Si bien, Ben Affleck puede dimensionar el impacto que Batman tuvo en su trayectoria, ya no estaría dispuesto a ponerse detrás de cámaras para hacer una película de DC.

“Iba a dirigir una película de Batman y (‘La liga de la justicia’) me hizo renunciar (al proyecto). ‘Estoy fuera, nunca quiero hacer algo de esto, no soy el adecuado”.



Ante la pregunta de qué respondería si DC le pidiera hacer una película actualmente, Ben Affleck respondió:

“No dirigiría algo para el DC de James Gunn, definitivamente no. No tengo nada en contra de James Gunn, es un buen tipo, seguramente está haciendo un buen trabajo. Solo no iría a dirigir algo de la manera en la que lo están haciendo. No estoy interesado en eso”.

