¿Jake Gyllenhaal dejará Marvel por DC? Podría ser el próximo Batman e Internet debate si es el indicado

Algunos de los actores que han trabajado en las producciones Marvel decidieron que también probarían suerte en las películas de DC, como Idris Elba, Ben Affleck, Willem Dafoe y Ryan Reynolds. Y quien al parecer estaría emocionado por unirse a la lista es Jake Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal habla sobre ser el nuevo Batman en la nueva cinta de DC Comics

El reconocido actor de Hollywood, que fue Mysterio en 'Spider-Man: Far From Home', declaró en una reciente entrevista para el portal 'Screen Rant' que le encantaría encarnar a Batman. Todo comenzó cuando en la plática se habló sobre la nueva versión del Caballero de la Noche que está preparando DCU llamada 'The Brave and the Bold' la cual se centraría en mostrar una historia que integre a Batman y Robin como un equipo.

Si bien aún no hay una fecha de estreno, Jake Gyllenhaal aseguró que sería interesante encarnar a Bruce Wayne cuando le preguntaron al respecto.

"Oh, hombre. Eso es un clásico. Sería un honor. Hablando de interpretar papeles que otros actores increíbles han interpretado en el pasado, cuando pienso en ello, voy a interpretar a Iago en Otelo con Denzel Washington, y pienso en como la historia de los actores que han interpretado ese papel a lo largo del tiempo, y me siento intimidado por eso, fue parte de lo que mencionó.



Al no haber un casting oficial aún, su declaración podría ser el primer paso para que lo consideren una opción como el próximo Batman. Un dato interesante al respecto, es que Gyllenhaal ya había audicionado para el papel en 'Batman Begins' de Christopher Nolan, pero perdió ante Christian Bale y aunque el escritor de la cinta, David S. Goyer, pidió que él fuera elegido esto no pasó.

'The Brave and the Bold' será dirigida por Andy Muschietti a partir de un guión de Bill Finger, Bob Kane y Grant Morrison. Además, el nuevo jefe de DC Studios, James Gunn, ha afirmado que esta será "la introducción del Batman de DCU".

Internet debate si Jake Gyllenhaal es el actor perfecto para encarnar a Batman

Al darse a conocer el interés tan particular que tiene Gyllenhaal por ser Batman, los internautas tuvieron opiniones divididas al respecto, pues aunque a unos les encanta la idea, otros simplemente la rechazan bajo el argumento de que es un mal actor.

"Yo no me enfadaría. El tipo tiene alcance", "Es un actor horrible, mala elección sería", "Simplemente no", Suena interesante", "Me encantó Donnie Darko. Si se acaba encargando de Batman, esperemos que de el ancho", "Veo potencial", "Ay no ya está muy viejo", "No, lo veo mejor como un villano de Batman", "La mejor decisión que tomarán además de Michael Keaton" o "Él tiene dedicación y por supuesto que lo veo como nuestro próximo Bruce Wayne".



A la par también se están compartiendo imágenes editadas de Gyllenhaal usando diversos trajes de Batman, las cuales están siendo compartidas y generando muchos 'me gusta' entre los fieles seguidores del superhéroe.

Es importante recordar que por el momento Robert Pattinson continuará en el rol de Bruce Wayne y de hecho se afirmó que en 2026 se estaría lanzando la secuela de 'The Batman' que causó furor en 2022.

¿Qué te parece su declaración? Dinos en los comentarios.