'The Penguin': ¿Cuándo se estrenan todos los capítulos juntos en HBO Max?

Video La rechazaron por no ser bonita: Cristin Milioti perdió trabajos por su apariencia y hoy brilla como villana

Luego del tremendo éxito de la película ‘The Batman’ en 2022, era de esperarse que se hicieran más producciones enfocadas en algunos personajes de ese universo de DC, y en la serie ‘El Pingüino’ se profundizó en la historia del famoso villano de Ciudad Gótica.

Protagonizada por grandes estrellas de Hollywood en papeles que están marcando sus carreras, como Colin Farrell y Cristin Milioti, la serie de Max ha sido aclamada por su guion, dirección y la actuación de sus protagonistas.

¿De qué trata la serie ‘The Penguin’? La historia poco conocida detrás de El Pingüino

La serie ‘El Pingüino’ es una secuela directa de la película ‘The Batman’ de 2022, protagonizada por Robert Pattinson. La historia comienza una semana después de los eventos de la cinta y, según su creadora, sirve como conexión para la segunda entrega de el filme de El caballero de la noche.

En ‘El Pingüino’ se cuentan los planes y movimientos de Oswald 'Oz' Cobb, el desfigurado exteniente del fallecido jefe criminal Carmine Falcone, quien busca ocupar el lugar como jefe de la mafia en Ciudad Gótica.

La serie cambió el origen de El Pingüino que durante años vimos en los cómics y lo adaptó al universo que el director Matt Reeves creó para la película ‘The Batman’.

Imagen Warner Bros. Television/HBO



A diferencia de los cómics, donde Oswald Cobblepot proviene de una familia adinerada, la serie de Max lo presenta como alguien menos privilegiado, por lo que busca ascender en el mundo criminal con su astucia y ambición, y no solo porque tiene una gran herencia.

En 'The Penguin' no se muestra a Oz con rasgos exagerados que nos recuerdan a un pingüino, con nariz grande y dificultad para caminar, tal como ocurre en los cómics. En la serie, Oz tiene una deformidad visible en el pie, pero su atrofia física se parece más a la de una persona accidentada que a un animal.

Las motivaciones de Oz para ser un villano no son por su apariencia física y el rechazo, sino que provienen de la codicia y la búsqueda de poder a través de la manipulación. Oz comienza como un criminal de bajo nivel que gradualmente construye su imperio.

El elenco de la serie ‘El Pingüino’, ¿en qué películas y series actuaron antes?

Tanto la interpretación de Colin Farrell como la de otros actores del elenco de ‘El Pingüino’ han sido aclamadas.

Colin Farrell interpreta a Oswald 'Oz' Cobb, el protagonista de la serie ‘El Pingüino’. El actor irlandés, de 48 años, es conocido por sus papeles en las películas ‘Minority Report’, ‘Alexander’, ‘Phone Booth’, y ‘The Banshees of Inisherin’.

Colin Farrell en el estreno de 'El Pingüino' en Nueva York. Imagen Theo Wargo/Getty Images



Cristin Milioti interpreta a una de las villanas, Sofia Falcone, quien es la hija de Carmine Falcone y una presunta asesina en serie que lucha contra Oz por el control del bajo mundo criminal en Ciudad Gótica.

La actriz estadounidense de 39 años ha trabajado en las películas ‘The Wolf of Wall Street’, ‘Palm Springs’ y las aclamadas series ‘How I Met Your Mother’, ‘Fargo’ y ‘Black Mirror’.

Cristin Milioti en el estreno de 'El Pingüino' en Nueva York. Imagen Theo Wargo/Getty Images



Rhenzy Feliz interpreta a Víctor Aguilar, un adolescente sin hogar que se convierte en el chofer y ejecutor personal de Oz. El actor de ascendencia dominicana ha participado en series como ‘Runaways’ y ‘American Horror Stories'.

Rhenzy Feliz en la San Diego Comic-Con de 2024. Imagen Mat Hayward/Getty Images for IMDb

Mark Strong interpreta al difunto jefe criminal Carmine Falcone, quien aparece como flashbacks en la historia. El actor británico, de 61 años, es conocido por sus papeles en ‘Sherlock Holmes’, ‘Kick-Ass’, y ‘Cruella’.

Mark Strong en 2024. Imagen Eamonn M. McCormack/Getty Images



Michael Kelly como Johnny Viti, el subjefe de la familia criminal Falcone y jefe interino tras la muerte de Carmine, quien se enfrenta a Oz y a Sofia. El actor estadounidense, de 55 años, es conocido por ‘House of Cards’, ‘Jack Ryan’ y ‘Criminal Minds’.

Michael Kelly en 2019. Imagen Emma McIntyre/Getty Images for Netflix

¿Cuándo se estrena el último capítulo de ‘El Pingüino’ en Max? ¿Cuántos capítulos tiene el spin off de ‘The Batman’?

Debido al éxito de la película ‘The Batman’, Warner Bros. ordenó una serie de 8 episodios para contar la historia de El Pingüino.

El primer episodio, titulado ‘Fuera de horas’, se estrenó el jueves 19 de septiembre de 2024, pero a partir del segundo capítulo los días de estreno cambiaron a domingos.

Episodio 1 - “Fuera de horas”: 19 de septiembre de 2024

Episodio 2 - “El hombre infiltrado”: 29 de septiembre de 2024

Episodio 3 - “Dicha”: 6 de octubre de 2024

Episodio 4 - “Cent’Anni”: 13 de octubre de 2024

Episodio 5 - “Regreso a casa”: 20 de octubre de 2024

Episodio 6 - “Cumbre de oro”: 27 de octubre de 2024

Episodio 7 - “Sombrero de copa”: 3 de noviembre de 2024

Episodio 8 - “Gran o pequeña cosa”: 10 de noviembre de 2024

Luego de dos meses, el último capítulo de la serie ‘El Pingüino’ se planeó para el 10 de noviembre de 2024.

¿A partir de cuándo estarán disponibles todos los capítulos de 'El Pingüino' en Max?

Todos los capítulos de El Pingüino estarán disponibles en Max a partir del 10 de noviembre de 2024, coincidiendo con el estreno del último episodio dos meses después del inicio de la serie.

