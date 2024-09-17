¿Qué películas hizo Michael Keaton luego de 'Beetlejuice'? Algunos solo recuerdan 'Batman'

Video Beetlejuice 2 y todas las referencias que no notaste: groserías, homenajes a otras películas y más

Michael Keaton hoy es sinónimo de éxito gracias a la película ‘Beetlejuice Beetlejuice’, la secuela llena de referencias a la cultura pop que los fans de Tim Burton esperaron por 36 años; sin embargo, su paso por la industria del cine no siempre ha sido miel sobre hojuelas. De hecho, a su interpretación del famoso fantasma le siguieron oscuras épocas.

¿En qué películas actuó Michael Keaton después de ‘Beetlejuice’?

Michael Keaton tenía 36 años cuando actuó en 'Beetlejuice' y, luego de recaudar 84 millones de dólares en taquillas con la película, participó en las cintas ‘Clean and Sober’ ('El coraje de volver') y ‘The Dream Team’ ('El equipo genial) que pasaron sin pena ni gloria. Esto antes de ganar fama internacional como el protagonista de ‘Batman’, dirigida por Tim Burton en 1989.

La película no solo recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo y volvió a Michael Keaton uno de los actores más cotizados en los 90, sino que revivió el género de películas de superhéroes.

Beetlejuice (1988). Imagen Twitter

¿En cuántas películas de Batman apareció Michael Keaton? Parecía intocable junto a Tim Burton

La crítica y el público aceptaron tan bien la trama y personajes de ‘Batman’, que una secuela se preparó casi de inmediato. En 1992 se estrenó ‘Batman regresa’ con Michael Keaton de nuevo como estelar y añadiendo al elenco a actores como Michelle Pfeiffer y Danny DeVito.

Una vez más, el trabajo de Michael Keaton junto a Tim Burton fue bien recibido por la crítica y la película recaudó 266 millones de dólares en taquilla, lo que perfilaba al actor como una apuesta segura en cartelera.

Sin embargo, pronto se descubrió que la fama y poder de Michael Keaton no eran a prueba de todo.

Las siguientes películas que hizo fueron comedias: ‘Detrás de la noticia’ (‘The Paper’) y ‘No sé tú’ (‘Speechless’), luego de que rechazó hacer una tercera película de Batman. Las cintas fueron un fracaso en taquilla y Michael Keaton pasó por una mala época en la que parecía haber perdido su toque de Midas.

¿Por qué Michael Keaton rechazó hacer otra película de ‘Batman’?

Michael Keaton confesó que no quiso hacer una tercera película de Batman porque buscaba salirse de las grandes producciones de Hollywood y apostar por otro tipo de proyectos, para evitar ser encasillado en los mismos papeles, sin imaginar que eso empezaría el declive de su carrera.

La comedia ‘Multiplicity’ de 1996 y el drama navideño ‘Jack Frost’ de 1998 fueron las últimas películas que lo pusieron como protagonista y también fueron fracasos monumentales. Su fama había descendido tanto, que en cintas con un gran elenco, como ‘Jackie Brown’, quedó relegado a un papel secundario en la trama y casi no se le reconoció en el poster promocional.

Luego de tener un gran éxito durante los 90, a inicios de los 2000 el futuro de Michael Keaton parecía incierto y necesitaba más que un milagro para seguir con trabajo.

Michael Keaton como Batman Imagen Warner Bros.

¿En qué otras películas aparece Michael Keaton?

‘Herbie: Fully Loaded’ y ‘Cars’ fueron dos películas de Disney en las que Michael Keaton tuvo oportunidad de brillar y darle un necesario giro a su carrera para volver a aparecer en películas que recaudaron millones en taquilla.

En 2010, luego de 12 años desde su última película exitosa, Michael Keaton prestó su voz al personaje de Ken en ‘Toy Story 3’ que representó otro gran acierto y lo ayudó a volver a ser considerado para importantes franquicias, como ‘RoboCop’ y ‘Need For Speed’ que fueron éxitos al recuperar su inversión en poco tiempo.

2014 fue un año crucial para el actor, pues con la película de Alejandro González Iñarritu ‘Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia’, Michael Keaton volvió a la cima de Hollywood y ganó el Globo de Oro como Mejor Actor por su interpretación.

Los éxitos volvieron a llegar con las cintas ‘En primera plana’ (‘Spotlight’) y ‘Hambre de Poder’ (‘The Founder’) que fueron aclamadas por la crítica y le permitieron al actor ser considerado para el trabajo soñado de muchos: entrar al Universo Cinemático de Marvel.

¿Qué personaje interpretó Michael Keaton en las películas de Marvel?

Décadas después de hacerse famosos por darle vida a un gran superhéroe como Batman, Michael Keaton aceptó el rol del villano Adrian Toomes, el Buitre en ‘Spider-Man: De regreso a casa’, siendo el primer antagonista de las películas estelarizadas por Tom Holland, que han recaudado miles de millones de dólares.

El live-action de ‘Dumbo’ en 2019 fue otra película exitosa para Michael Keaton y continuó con una racha de trabajos seguros en las cintas ‘Morbius’ de 2022 y ‘The Flash’ de 2023, aunque las críticas no fueron tan favorables en sus últimas apariciones en películas de superhéroes.

Con ‘Beetlejuice, Beetlejuice’, la secuela de ‘Beetlejuice’ de 1988, la película que lo hizo famoso en todo el mundo, Michael Keaton se ha anotado otro gran éxito en su carrera, pues rompió récords en su semana de estreno y se perfila como una de las cintas que más recaudará en 2024.