En ‘Spider-Man’, la escena de la cafetería no fue CGI: Así logró Tobey Maguire su acrobacia

Pese a haberse estrenado hace 22 años, ‘Spider-Man’ sigue siendo una de las películas favoritas de los fans de los superhéroes, que cada tanto piden que regrese el trío compuesto por Sam Raimi, Tobey Maguire y Kirsten Dunst o, cuando menos, descubrir más secretos sobre las películas que hicieron.

‘Spider-Man’: así se logró la famosa escena de la cafetería entre Tobey Maguire y Kirsten Dunst

Una de las escenas más recordadas de la película de Sam Raimi sucede poco después de que Peter Parker es mordido por una araña y comienza a notar cambios extraños en su persona.

El momento se desarrolla en la cafetería de la escuela. Comienza con Mary Jane, interpretada por Kirsten Dunst, resbalándose con un poco de jugo derramado. Peter no solo evita que Mary Jane caiga al suelo, sino que atrapa toda la comida que salió volando de su bandeja mientras caen.

La escena de la cafetería en la película 'Spider-Man' (2002) no fue CGI. Imagen Columbia Pictures / Marvel Enterprises



Contrario a lo que muchos podrían suponer, esta asombrosa hazaña no fue el resultado de un CGI. En el comentario en DVD de ‘Spider-Man’, John Dykstra, jefe del equipo de efectos visuales de la película, compartió que no hubo efectos digitales involucrados en que Peter atrapara la comida. Todo fue trabajo de Tobey Maguire y la producción. Y bastante arduo: se tardaron 156 tomas y 16 horas de filmación en lograrlo. No hay ningún registro que diga qué tan cerca estuvieron de lograrla en cualquiera de las primeras 155, ni si hubo una toma exitosa que fue arruinada por el puro asombro y júbilo del momento.

Kirsten Dunst confirmó esto y agregó que usaron pegamento pegajoso para que la mano de Tobey se pegara a la bandeja y pudiera atrapar los artículos sin problema. Cosas como la gelatina y el sándwich estaban pegadas a sus platos, por lo que todo lo que Tobey tuvo que hacer fue atraparlos a todos.

Durante esas 16 horas, Raimi estuvo involucrado en una pelea con Sony sobre si debía mantener la escena en la película. Sony consideraba que la escena consumía demasiado tiempo y requería demasiados recursos para hacerlo bien. Pero Raimi se mantuvo firme, no dispuesto a ver que ese minucioso rodaje de maratón de 16 horas fuera en vano.

La pelea del director por mantener la escena de Peter Parker atrapando a Mary Jame y una bandeja de comida valió la pena, pues, como mencionamos, se volvió una de las más memorables de ‘Spider-Man’.

Tobey Maguire como Spider-Man. Imagen The Grosby Group

¿Cuántos años tenía Tobey Maguire en ‘Spider-Man’?

El actor tenía 27 años cuando fue elegido para ponerse el traje del Hombre Araña en la primera película de Sam Raimi. Para cuando se estrenó ‘Spider-man 3’, ya había cumplido los 32.

Cuando retomó su papel como Peter Parker en ‘No Way Home’, Tobey Maguire tenía 46 años.

Tobey Maguire como Spider-Man Imagen Marvel Studios

¿Dónde ver la película ‘Spider-Man’?

La cinta estelarizada por Tobey Maguire y Kirsten Dunst está disponible en streaming a través de HBO Max.