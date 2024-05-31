Spider-man

Protagonistas de 'Spider-Man' se enamoraron de Kirsten Dunst: ¿El triángulo amoroso afectó su amistad?

En la filmación de la primera película de 'Spider-Man', Tobey Maguire y Kirsten Dunst comenzaron una relación amorosa en secreto, lo que generó tensiones en el set, especialmente con James Franco.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Actores que odiaron besarse en series y películas: besos "mojados" y otros con sabor a cenicero

Durante la primera película de 'Spider-Man', Tobey Maguire (quien interpretaba a Peter Parker) y Kirsten Dunst (quien daba vida a Mary Jane Watson) comenzaron una relación amorosa en secreto, la cual salió a la luz poco después del estreno. Aunque mantuvieron su romance bajo perfil, la química entre ellos era evidente en la pantalla. Sin embargo, había otro actor en el set que también tenía sus ojos puestos en Kirsten, lo que puso en riesgo la continuidad de la saga.

Detrás de cámaras: El triángulo amoroso que afectó la producción de 'Spider-Man'

PUBLICIDAD

Al ver dicha cinta del MCU, se puede apreciar que el personaje principal comienza a tener fricciones con su mejor amigo Harry, quien corteja a Mary Jane Watson a pesar de saber que Peter estaba enamorado de ella desde hace tiempo. Aunque muchos pensarían que esto era parte de su actuación, la realidad es que no se llevaban muy bien.

Más sobre Spider-man

En ‘Spider-Man’, la escena de la cafetería no fue CGI: Así logró Tobey Maguire su acrobacia
3 mins

En ‘Spider-Man’, la escena de la cafetería no fue CGI: Así logró Tobey Maguire su acrobacia

Cine y Series
Kirsten Dunst detestó grabar el famosos beso de 'Spider-Man': confesó que fue "miserable"
1 mins

Kirsten Dunst detestó grabar el famosos beso de 'Spider-Man': confesó que fue "miserable"

Cine y Series
‘Invincible’ y el cameo que enloqueció a sus fans en la temporada 2: ¿Es Spider-Man o Agent Spider?
3 mins

‘Invincible’ y el cameo que enloqueció a sus fans en la temporada 2: ¿Es Spider-Man o Agent Spider?

Cine y Series
¿Las películas de ‘Spider-Man’ tienen una ‘maldición’ que condena a sus actores? Las pistas
3 mins

¿Las películas de ‘Spider-Man’ tienen una ‘maldición’ que condena a sus actores? Las pistas

Cine y Series
¿Habrá 'Spider-Man 4' sí o no? El director de la franquicia de películas por fin rompe el silencio
3 mins

¿Habrá 'Spider-Man 4' sí o no? El director de la franquicia de películas por fin rompe el silencio

Cine y Series
Los latinos detrás de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse': mexicanos, puertorriqueños y más
3:39

Los latinos detrás de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse': mexicanos, puertorriqueños y más

Cine y Series
¿Eran demasiado viejos para su papel? Actores que fueron criticados por ser muy mayores
3:09

¿Eran demasiado viejos para su papel? Actores que fueron criticados por ser muy mayores

Cine y Series
¿Gwen Stacy es trans en 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'? Los detalles que no viste
3:44

¿Gwen Stacy es trans en 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'? Los detalles que no viste

Cine y Series
'Spider-Man Across the Spider Verse': los easter eggs y los cameos más importantes explicados
4:12

'Spider-Man Across the Spider Verse': los easter eggs y los cameos más importantes explicados

Cine y Series
¿Hay escena post-créditos en 'Spider-Man: a través del Spider-Verso'? Esto significa para la saga
2 mins

¿Hay escena post-créditos en 'Spider-Man: a través del Spider-Verso'? Esto significa para la saga

Cine y Series

Todo esto fue revelado por James Franco en una entrevista para la revista 'People' en 2017, donde explicó que Tobey lo odió por un tiempo debido a que el crush del actor resultó ser nada más y nada menos que la mismísima Kirsten Dunst, quien era su novia en ese entonces.

"Tobey y Kirsten se convirtieron en pareja en esa época ('Spider-Man'). Estaba enamorado de Kirsten, y creo que eso también me molestó... Tobey estuvo enojado conmigo por un tiempo. En la segunda película, estábamos bien".
Imagen Marvel Studios


Si bien Franco no dio detalles sobre qué pasó en realidad entre ellos dos o cómo fue su reconciliación amistosa, esto dejó claro que aquel triángulo amoroso que vimos en pantalla hace más de 20 años fue verdadero. Franco y Maguire estaban enamorados de la misma chica, al igual que en la trama.

El romance de Tobey y Kirsten duró muy poco. Aún así, Sam Raimi, director de la cinta, explicó que le preocupaba que después de terminar, no tuvieran la misma química y eso afectara todos los demás largometrajes o su dinámica al momento de grabar.

"De hecho, tenía algunas preocupaciones sobre su ruptura. Aparentemente comenzaron a salir, creo, a mitad de la primera película... aunque yo no lo sabía en ese momento. Pero definitivamente terminaron rompiendo antes de la segunda película. Me preocupaba que no recuperaran la misma química, pero era sólo yo quien me preocupaba".


A pesar de que este dato se conoció hace tiempo, muchos internautas lo siguen descubriendo a diario, lo cual no deja de sorprenderlos. Jamás imaginaron que hubiera una rivalidad por ganar el corazón de Kirsten entre los dos famosos actores.

Imagen Getty Images


¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
Spider-manParejas de famososTobey MaguireCine

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD