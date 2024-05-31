Protagonistas de 'Spider-Man' se enamoraron de Kirsten Dunst: ¿El triángulo amoroso afectó su amistad?

Video Actores que odiaron besarse en series y películas: besos "mojados" y otros con sabor a cenicero

Durante la primera película de 'Spider-Man', Tobey Maguire (quien interpretaba a Peter Parker) y Kirsten Dunst (quien daba vida a Mary Jane Watson) comenzaron una relación amorosa en secreto, la cual salió a la luz poco después del estreno. Aunque mantuvieron su romance bajo perfil, la química entre ellos era evidente en la pantalla. Sin embargo, había otro actor en el set que también tenía sus ojos puestos en Kirsten, lo que puso en riesgo la continuidad de la saga.

Detrás de cámaras: El triángulo amoroso que afectó la producción de 'Spider-Man'

Al ver dicha cinta del MCU, se puede apreciar que el personaje principal comienza a tener fricciones con su mejor amigo Harry, quien corteja a Mary Jane Watson a pesar de saber que Peter estaba enamorado de ella desde hace tiempo. Aunque muchos pensarían que esto era parte de su actuación, la realidad es que no se llevaban muy bien.

Todo esto fue revelado por James Franco en una entrevista para la revista 'People' en 2017, donde explicó que Tobey lo odió por un tiempo debido a que el crush del actor resultó ser nada más y nada menos que la mismísima Kirsten Dunst, quien era su novia en ese entonces.

"Tobey y Kirsten se convirtieron en pareja en esa época ('Spider-Man'). Estaba enamorado de Kirsten, y creo que eso también me molestó... Tobey estuvo enojado conmigo por un tiempo. En la segunda película, estábamos bien".

Imagen Marvel Studios



Si bien Franco no dio detalles sobre qué pasó en realidad entre ellos dos o cómo fue su reconciliación amistosa, esto dejó claro que aquel triángulo amoroso que vimos en pantalla hace más de 20 años fue verdadero. Franco y Maguire estaban enamorados de la misma chica, al igual que en la trama.

El romance de Tobey y Kirsten duró muy poco. Aún así, Sam Raimi, director de la cinta, explicó que le preocupaba que después de terminar, no tuvieran la misma química y eso afectara todos los demás largometrajes o su dinámica al momento de grabar.

"De hecho, tenía algunas preocupaciones sobre su ruptura. Aparentemente comenzaron a salir, creo, a mitad de la primera película... aunque yo no lo sabía en ese momento. Pero definitivamente terminaron rompiendo antes de la segunda película. Me preocupaba que no recuperaran la misma química, pero era sólo yo quien me preocupaba".



A pesar de que este dato se conoció hace tiempo, muchos internautas lo siguen descubriendo a diario, lo cual no deja de sorprenderlos. Jamás imaginaron que hubiera una rivalidad por ganar el corazón de Kirsten entre los dos famosos actores.

Imagen Getty Images