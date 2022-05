Así hubiera sido la cuarta película de Tobey Maguire como Spider-Man: los planes de Sam Raimi

Hace 20 años que se lanzó la primera cinta de ‘Spider-Man’ de Sam Raimi y tras la trilogía del arácnido, ahora el director regresa a Marvel con 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', pero siempre tuvo planes para una cuarta cinta con Tobey Maguire como Peter Parker.

Fue en 2007 que se lanzó ‘Spider-Man 3’ y aunque los críticos y fans no la calificaron tan bien como a las anteriores (con 63% y 51% respectivamente en Rotten Tomatoes), recaudó 894.9 millones de dólares en la taquilla, por lo que Sony comenzó a planear una cuarta entrega.

¿Qué pasó con ‘Spider-Man 4’ de Sam Raimi y Tobey Maguire?



La producción de la cinta empezó en 2008 con el director y Tobey Maguire como protagonista; sin embargo, los problemas de la anterior película volvieron a presentarse, pues para la tercera entrega Sony y el productor Avi Arad le ordenaron al director usar a Venom, aunque él quería otro villano.

Como lo reportó Deadline en enero de 2010, Sam Raimi quería que John Malkovich fuera Vulture como el villano de la cinta, pero Sony insistía en Anne Hathaway en lo que se especula sería el papel de Vulturess, en lugar de Felicia Hardy/Black Cat. Además se pensaba estrenar la cinta en mayo de 2011.



Así, el director se apartó del proyecto justificando que por las diferencias creativas no podía cumplir con la fecha de estreno que el estudio tenía planeada. Ante esto, los ejecutivos de Sony Pictures, Amy Pascal y de Columbia Pictures, Matt Tolmach, decidieron en lugar de seguir con los planes hacer un ‘reboot’ de la franquicia.

“'Spider-Man 4', de eso se trataba todo realmente. Quería retirarme con una nota alta. No quería simplemente hacer otra cinta que funcionara bien. Tenía un estándar muy alto en mi mente. Y no pensé que podría llevar ese guion al nivel que esperaba para la fecha de lanzamiento”, le confesó a Rolling Stone el 30 de abril de 2022.

¿De qué trataba ‘Spider-Man 4’ de Sam Raimi?



En una entrevista para ScreenRant en enero de 2022, el escritor James Vanderbilt confesó que el guion de la película se había completado antes de que el proyecto se cancelara en 2010.

La idea de la película era que Peter y Mary Jane (Kristen Dunst) trataban de arreglar su relación mientras lidiaban con la muerte de Harry Osborn (James Franco) en la cinta anterior.



Al principio de la película se mostraría a un Spider-Man más experimentado y con todo a su favor, deteniendo a varios villanos como Rhino, Shocker, Prowler y Mysterio, el cual iba a ser interpretado por Bruce Campbell, algo que revelaría que su personaje en las tres películas siempre fue Quentin Beck en disfraz.

"Extraño el gran cameo que habíamos diseñado para Bruce Campbell. (Mysterio) era una de las posibilidades. También teníamos otras cosas en mente, pero esa era una de ellas", dijo Raimi en la entrevista con Rolling Stone.



Como se mencionó antes, Spider-Man se enfrentaría también a Vulture, pero no sería el villano principal, este rol caería en el Dr. Curt Connors/Lizard con Dylan Baker otra vez interpretándolo y agregando el conflicto para el héroe ya que Peter lo veía como un mentor y casi otra figura paterna.

“Bueno, diría que sigo siendo el tipo al que Peter Parker tiene que acudir cuando tiene preguntas; y trato de ayudarlo. (…) Todo está en su cabeza (Sam Raimi). Así que mientras sigan surgiendo sus brillantes ideas, estoy con él", dijo Baker en una entrevista para IGN en enero de 2007.

¿Saldrá en algún momento ‘Spider-Man 4’ de Sam Raimi?



Años después de todo el drama y con la aparición de Tobey Maguire como Peter Parker en el MCU, el director habló sobre la potencial cuarta entrega y si es que aún hay alguna posibilidad de hacerla.

En una entrevista para ScreenRant el 2 de mayo de 2022, el director parece que enterró toda posibilidad de que la cuarta película pueda ver la luz del día.

“Actualmente no tengo ningún plan para hacer ‘Spider-Man 4’. Y tienen tanto éxito con la nueva serie de Spider-Man que no sé si eso sucederá o no. No he buscado hacerla”.