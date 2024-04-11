Cine

Kirsten Dunst detestó grabar el famosos beso de 'Spider-Man': confesó que fue "miserable"

En una reciente entrevista, la actriz que le dio vida a Mary Jane Watson con el Spider-Man de Tobey Maguire reveló la triste verdad sobre el icónico beso que se dieron y que marcó la historia del cine

Por:
Tania Caballero.
Video Kirsten Dunst nunca quiso convertirse en madre, pero gracias a un par de milagros cambió de opinión

Kirsten Dunst, quien interpretó a Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi, compartió recientemente en una entrevista en 'The Jonathan Ross Show' la historia detrás del icónico beso en la lluvia entre su personaje y el Hombre Araña.

La película, estrenada en 2002 y protagonizada por Tobey Maguire, nos regaló una de las escenas más emblemáticas del cine.

El icónico beso de Spider-Man y Mary Jane
El icónico beso de Spider-Man y Mary Jane
Imagen Columbia Pictures

¿Qué dijo Kirsten Dunst sobre la icónica escena de beso con Spider-Man?

Durante la conversación, Dunst reveló que la filmación de esa escena no fue tan romántica como podría parecer. La lluvia torrencial y las bajas temperaturas hicieron que el rodaje fuera un desafío.

"Llovía a cántaros, estaba helado, Tobey no podía respirar, así que era casi como si le estuviera resucitando", comentó la actriz.


Además, recordó que Sam Raimi le proporcionó un libro de besos famosos para inspirarla, pero a pesar de ello, la experiencia fue "un poco miserable", según ella.

El beso bajo la lluvia entre Mary Jane y Spider-Man se ha convertido en un ícono cinematográfico, pero detrás de esa pasión ficticia hubo dificultades reales. A pesar de las condiciones adversas, la escena sigue siendo recordada con cariño por los fanáticos de la saga.


Kirsten Dunst podría aparecer en una nueva secuela de 'Triunfos robados' próximamente, para lo cual sólo ha pedido una condición: "que no sea vergonzoso".

Aunque el beso en Spider-Man fue "miserable" para ella, su legado como Mary Jane Watson sigue siendo inolvidable.


