¿Hay escena post-créditos en 'Spider-Man: a través del Spider-Verso'? Esto significa para la saga

Aquí te decimos si 'Spider-Man: a través del Spider-Verso' (Spider-Man: Across the Spider-Verse) tiene escena post créditos o no y lo que esto significa para la saga animada de Miles Morales en Marvel.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.