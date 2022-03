Se reveló el rostro de Master Chief de 'Halo' por primera vez en 21 años: así reaccionó Internet

A diferencia de personajes como V de la película ‘V for Vendetta’ que nunca muestra su rostro o Din Djarin “Mando” en ‘The Mandalorian’, que el código de su gente no le permite quitarse el casco, Master Chief no tiene un motivo intrínseco que le prohíba mostrar su rostro, pero luego de 20 años de misterio la revelación no le cayó bien a algunos fans.