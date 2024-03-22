Películas

'Los Sims' llegarán al cine: el videojuego tendrá su propia película, ¿será igual de adictiva?

El anuncio de una película basada en el videojuego 'Los Sims' se hizo viral en Internet y aquí conocerás todos los detalles que se han confirmado al respecto, por ejemplo que Margot Robbie será parte de ella.

Por:Lili Diaz
Video 'Los Sims': el videojuego más odiado de los papás de los millennials tendrá película a cargo de Margot Robbie 

Hace casi 24 años se estrenó el videojuego 'Los Sims', en el cual los jugadores tienen la libertad de crear y controlar a sus propios personajes, diseñar casas, establecer relaciones, perseguir carreras y explorar un sinfín de posibilidades en un universo virtual, lo cual lo convirtió en un éxito en el mercado.

Con su enfoque en la creatividad, la narrativa emergente y la interacción social, 'Los Sims' se convirtió en un fenómeno cultural y ahora, es un hecho que se creará una película al respecto.

Margot Robbie y Kate Herron se unen para traer a 'Los Sims' a la pantalla grande

Así lo dio a conocer el pasado 20 de marzo el portal 'The Hollywood Reporter', el cual dio los primeros detalles sobre el proyecto. La cinta ya tiene director y se trata de Kate Herron, quien se encargó de dirigir la primera temporada de la exitosa serie 'Loki' de Marvel.

Por otra parte, la casa productora LuckyChap, dirigida por Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara y Sophia Kerr, será la encargada de encaminar el proyecto junto a Roy Lee y Miri Yoon de Vertigo Entertainment. Electronic Arts, empresa que publicó el juego.

Las primeras impresiones en redes sociales han sido positivas, más por el hecho de que Robbie está participando en ella, debido a que de cierta forma 'Los Sims' tiene un cierto parecido con 'Barbie', ya que su narrativa no es real y los personajes, aunque tienen "una vida", son controlados por los jugadores.

Kate Herron, videojuego 'Los Sims' y Margot Robbie
Kate Herron, videojuego 'Los Sims' y Margot Robbie
Imagen Getty Images y Maxis Software Inc.


Lamentablemente hasta el momento se desconoce su posible fecha de estreno, trama y elenco debido a que aún no arranca la producción como tal.

Internautas reaccionan con opiniones divididas sobre la nueva cinta de 'Los Sims'

Al darse a conocer la noticia, Internet no tardó en reaccionar y hubo una clara división sobre la cinta, ya que muchos estuvieron emocionados por ver cómo la plasmarían, pero otros simplemente creen que la idea "carece de creatividad" y 'Los Sims' ya es un videojuego "pasado de moda", por lo cual seguramente no funcionaría un largometraje.

"Oye sí, me gustaría ver la adaptación, suena interesante", "Primero la película de Minecraft y ahora esto. Se nota que no tienen creatividad y siguen haciendo películas que nadie quiere ver. Y hablor por todos al decir esto", "Si Margot Robbie está dentro yo apruebo esto", ¡Ok, tengo curiosidad! la estaré esperando", "Va a arruinar un juego tan bueno como los Sims con una película basura, que vergüenza", y "Ya quiero verla", fueron algunos comentarios.


Por último, hubieron usuarios en Twitter que nombraron a los actores que les gustaría ver en el la película y algunos de los que más se repitieron fueron Pete Davidson, Oscar Isaac, Lindsay Lohan, Eva Longoria y Rachel Zegler.

Imagen Maxi Software Inc.


¿Tú qué opinas sobre este nuevo proyecto de Hollywood? Dinos en los comentarios.

