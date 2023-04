Internautas acusan a la canción 'Peaches' de Bowser por "incitar el acoso hacia las mujeres"

Tras una larga espera por fin llegó a los cines 'The Super Mario Bros. Movie’, la cual resultó ser del agrado de todos aquellos gamers que crecieron jugando los videojuegos del fontanero con gorra.

En semanas se colocó como la cinta animada que ha recaudado más dinero y su éxito fue tanto que Mario y Luigi regresarán una vez más en una secuela , lo cual se confirmó con una escena postcréditos.

Una de las sorpresas que dejó la película fue la creación de la canción 'Peaches' que a pesar de su corta duración, se ganó el corazón del público inmediatamente por su ritmo contagioso.

¿'Peaches' incita el acoso a mujeres? conoce la polémica que envuelve a la canción

Esta "carta de amor" de Bowser a Peach ya fue utilizada para crear memes por todo el Internet; sin embargo, en redes sociales comenzaron a señalar que su letra y la forma en que la interpreta el villano de la historia podría llevar a la normalización del acoso hacía las mujeres, debido a la obsesión que muestra este personaje.

"Obviamente fomenta el acoso. Bowser es el malo y no tiene reglas morales así que para él dedicarle una canción a Peach con ese nivel no tiene nada de problemático. Los malos no pueden ser políticamente correctos", "Y no hablemos de la banalizacion del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción. A mí no me hace gracia reírse del acoso", "¡Claro que la canción de 'Peaches' promueve el acoso! ¿La razón? Se debe a que normalizamos ese 'amor' y ahora los niños crecerán creyendo que las mujeres les deben algo", o "Peach le dijo que no quería casarse con él y Bowser le hace una canción dejando en claro que no la dejará en paz hasta que estén juntos, sí es acoso", fueron algunos de ellos.



Incluso a raíz de esto, se ha pedido que Bowser sea cancelado, como en su momento pasó con el personaje de Pepe Le Pew de los 'Looney Tunes', que fue omitido de la secuela de 'Space Jam'.

Ante esta ola de acusaciones realizadas en Facebook y Twitter una gran cantidad de fans aseguraron que todo es una exageración, pues al final la historia está enfocada a un público infantil. Además justificaron su actuar debido a que es el antagonista .

"Están cancelando a Peaches y a Bowser por ser fomentar el acoso, pues un villano ¿qué crees que hacen los villanos?", "Se inventaron que la canción de Bowser (Peaches) promueve acoso a las mujeres como si los villanos de Disney no tuvieran canciones pegajosas. Que yo sepa, nadie dudo que en efecto, los villanos tenían actitudes y metas incorrectas" y "No señores, que alguien cante en soledad y para sí mismo una canción de amor inspirada en la mujer a la que ama no es acoso. Sea un hombre o un villano tortuga", fueron algunos comentarios.



Otros expresaron que existen canciones donde sí hablan sobre el acoso, pero nadie las critica, específicamente aquellas que provienen del género del reguetón.

"Dicen que la canción de Bowser 'Peaches' promueve el acoso, el día que traduzcan 'Every Breath You Take' de la banda The Police se van a morir", "Entonces deberían cancelar todas las canciones de reguetón y esas sí dejan que las escuchen los niños, qué hipócritas", "Para los que dicen que 'Peaches' fomenta el acoso y hay que cancelarla, pues tocará también cancelar el 90 por ciento del reguetón y música que escuchan estás mismas personas que dicen que esto es acoso, Bro... Bowser es un villano, un villano no es correcto, ya déjalo ir", es lo que expresaron al respecto.



Por el momento Nintendo, la compañía de animación Illumination o el mismo autor de la canción, Jack Black, han expresado su opinión al respecto.

¿Tú que piensas acerca de esta polémica? Dinos en los comentarios.

