'The Last of Us' tendrá emocionantes giros en la temporada 2: Diferencias de la serie y el videojuego

Fans de 'The Last of Us' piden que se cancele la segunda temporada: lo que viene está para llorar

Aunque HBO Max aún no ha revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us', se espera que llegue a las pantallas de la plataforma de streaming a mediados de 2025. Como se sabe, la serie está basada en la historia del videojuego del mismo nombre, por lo que es muy probable que en esta entrega haya algunas modificaciones o ligeras variaciones en la trama.

Para la segunda temporada, es probable que se realicen modificaciones significativas, ya que la historia de esta entrega es mucho más extensa y compleja que su predecesora. Contará con un elenco más grande y una narrativa que no será lineal, lo que hará que su adaptación a la pantalla sea un reto considerable.

La primera temporada de 'The Last of Us' logró mantenerse bastante fiel al primer juego, aunque no estuvo exenta de cambios, y se aprovechó la flexibilidad que ofrece el streaming para explorar historias paralelas. Por lo tanto, no será raro que la trama requiera que eventos clave se modifiquen, así como las secuencias de acción, y que haya una reimaginación y reinterpretación de ciertos personajes.

A continuación te dejamos algunas cosas que podrían modificarse para la segunda temporada de 'The Last of Us'.

#1 La conexión del público con Abby



En el juego, el personaje de Abby se presenta de manera muy brusca, posicionándola inmediatamente como la antagonista. Sin embargo, a medida que la historia avanza, se empiezan a comprender las motivaciones que la llevaron a cometer actos brutales.

Dado que uno de los propósitos de la serie es mantener en suspenso la trama, es posible que la presentación de Abby sea más suave para que los espectadores conecten con ella y no la rechacen de manera inmediata, como sucede en el videojuego.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la historia. Imagen HBO Max.

#2 La canción que Joel le dedica a Ellie



Uno de los momentos más emotivos y entrañables en el juego es cuando Joel le enseña a Ellie a tocar la guitarra, y la primera canción que le muestra es 'Future Days' de Pearl Jam. Sin embargo, esta podría cambiar para que coincida con la cronología de la historia, ya que la trama se desarrolla en 2003 y este tema salió en 2013.

En su lugar, es posible que Joel interprete otro temá más antiguo de Pearl Jam o incluso de otro artista, sin comprometer la coherencia temporal.

#3 La muerte de Joel en 'The Last of Us'



La muerte de Joel es uno de los momentos más desgarradores en 'The Last of Us Part II', y su adaptación podría ser aún más intensa.

Pedro Pascal ha construido un personaje que presenta un Joel más vulnerable y humano en comparación con su contraparte en el juego, lo que podría hacer que su inevitable muerte sea aún más devastadora para los fans.

La historia de la segunda entrega se centrará 5 años después de los eventos que se desarrollaron en la primera temporada de 'The Last of Us'. Imagen HBO Max.

#4 Profundizar en la psicología de los líderes del WLF y los Serafitas

En el videojuego, los WLF y los Serafitas son presentados como los antagonistas en conflicto con los personajes principales. Sin embargo, la serie podría desmenuzar el trasfondo de estos grupos al explorar la historia de sus líderes y las dinámicas de poder internas.

#5 Darle más peso a los infectados



Aunque en la primera temporada los infectados no tuvieron un papel sobresaliente, se espera que aparezcan con mayor frecuencia en la segunda. No obstante, las escenas con hordas masivas de infectados que se ven en el juego probablemente serán reducidas en la serie.

Es posible que la segunda temporada llegue a mediados del 2025. Imagen HBO Max.

#6 Capítulos completos de los flashbacks de Joel y Ellie



Los flashbacks en 'The Last of Us Part II' ofrecen un respiro dentro de la intensa historia. Estos recuerdos muestran momentos significativos entre Joel y Ellie, los cuales podrían ampliarse hasta la duración de un capítulo completo para que los espectadores puedan saber más de los protagonistas.

#7 Escenas más explícitas



Uno de los momentos más oscuros y aterradores en 'The Last of Us Part II' es cuando Ellie tortura a Nora, lo que marca un punto de inflexión en su camino. Mientras que el juego no muestra esto de manera explícita, la serie de HBO podría representarlo con toda su brutalidad, para darle énfasis al impacto psicológico que tendrá en Ellie.

La siguiente entrega de la historia se desarrolla cinco años después de los eventos de la primera parte, ahí veremos cómo Ellie y Joel se establecen en una comunidad de supervivientes asentada en Wyoming.

Sin embargo, un día la tranquilidad del lugar se ve interrumpida debido a un hecho violento que introducirá a nuevos y peligrosos persanajes que desafiarán la tranuilidad y calma de los protagonistas.