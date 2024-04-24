Los necrófagos en 'Fallout' son más que simples zombies en un mundo postapocalíptico: te explicamos

Video ¿En qué año se desarrolla Fallout y qué lugar tiene en el universo de sus videojuegos?

Cada vez es más común que las empresas de streaming apuesten por hacer adaptaciones de videojuegos, y si bien 'The Last of Us' fue el último éxito, recientemente la serie 'Fallout' le está pisando los talones.

¿Qué son exactamente los necrófagos de la serie Amazon 'Fallout'?

La popular franquicia creada por Tim Cain y Leonard Boyarsky en 1997 se compone de una serie de videojuegos de rol postapocalípticos que presentan un mundo destruido por una guerra nuclear, donde el jugador debe tomar decisiones para sobrevivir.

Uno de los enemigos más destacados de 'Fallout' son los necrófagos, que parecen ser zombies, seres que hemos visto antes en series como 'The Walking Dead' o videojuegos como 'Resident Evil', y a raíz del estreno de la serie, ha surgido la duda sobre si pertenecen a la misma especie.

Los necrófagos o ghouls en inglés, son en realidad, seres humanos o animales que han sufrido una mutación debido a la exposición prolongada a la radiación, conocida como necrofaguización.

Esta mutación afecta a los tejidos y órganos de los individuos, dejando una pérdida de pigmentación y una piel seca y arrugada que recuerda a la de un cadáver o un zombie. A pesar de su aspecto desagradable, los necrófagos son capaces de sobrevivir en entornos hostiles y son inmunes a muchas enfermedades y daños físicos en comparación con los humanos.

Con el tiempo, los necrófagos sufren un deterioro mental que puede llevarlos a comportarse de manera errática o agresiva. Algunos incluso se transforman en bestias descontroladas, atacando a todo lo que se mueve.

Frecuentemente, los necrófagos se refugian en ruinas y asentamientos abandonados, donde buscan refugio y alimento. Algunos incluso forman comunidades y desarrollan una cultura propia, lo que también los hace seres inteligentes.

A pesar de su aspecto y comportamiento, los necrófagos no son zombies en el sentido tradicional, ya que los segundos son cadáveres reanimados por una fuerza externa y solo mantienen el impulso de comer. Los necrófagos, por su parte, conservan cierta racionalidad, tienen una expectativa de vida larga y pueden interactuar con el mundo que les rodea, aunque su comportamiento sea impredecible.

Los necrófagos son una parte importante del mundo de Fallout y ofrecen una visión única de cómo la radiación puede afectar a los seresvivos, lo cual ha hecho atractiva la historia del videojuego desde su lanzamiento.

Ahora que lo sabes, seguramente podrás explicarle el origen de los necrófagos y sus diferencias con los zombies a alguien que tenga esta duda.

