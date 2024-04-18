'Scary Movie': ¿Qué ha sido de los actores principales a 24 años de su estreno?

Video Chris Pratt no sólo engañó a Anna Faris, también traicionó a su hijo cuando más lo necesitaba

Tras el éxito de la cinta 'Scream' en 1996 dentro del género del cine de terror, nadie imaginó que su parodia cinematográfica, 'Scary Movie', del año 2000, resultara ser un éxito, tanto así que terminó siendo una saga de cinco filmes.

A 24 años del estreno de la primera cinta, te contamos qué fue de los actores protagonistas que participaron en ella y cómo, ahora, son grandes estrellas.

PUBLICIDAD

Así cambiaron los actores de 'Scary Movie'

Anna Faris

La actriz desempeñó el papel de Cindy Campbell y gracias a ello se ganó un lugar en Hollywood. A partir de 'Scary Movie', Faris obtuvo papeles en otras películas como 'Este cuerpo no es mío', 'Secreto en la montaña' y 'The House of Bunny', entre muchas otras más. Además, prestó su voz a personajes de películas y series de animación como 'Lluvia de hamburguesas', 'Los Simpsons' y 'El rey de la colina'.

Al día de hoy, tiene 47 años, es una estrella consagrada y estuvo casada durante 9 años con Chris Pratt, lo cual la hizo aún más famosa. Sin embargo, tras divorciarse de él en 2018, ahora mantiene un matrimonio con el director Michael Barrett y conduce un exitoso podcast llamado 'Unqualified'.

Imagen Getty Images

Marlon Wayans

Aunque no lo creas, el actor, además de protagonizar 'Scary Movie' como Shorty, también coescribió la historia. Junto a su compañera Anna, se dedicó a explotar su talento en el género de la comedia con películas como '¿Y dónde están las rubias?', 'Little Man', '50 sombras muy oscuras' y 'Norbit', entre otras.

A sus 51 años, el actor afroamericano busca dejar de ser encasillado como "el chico tonto de las películas graciosas" y ha buscado roles más serios dentro del cine. De hecho, su última aparición en pantalla fue en la cinta 'Air', la cual narra la historia del nacimiento del famoso modelo de tenis Air Jordan.

Imagen Getty Images

Carmen Electra

Su carrera comenzó en el mundo de la música, pero se volvió famosa a finales de los años 90 por su aparición en 'Guadianes de a bahía' y su sorprendente belleza. Tras su aparición en 'Scary Movie', Electra continuó activa en el medio del espectáculo apareciendo en cintas de comedia e incursionó como modelo. Su último trabajo actoral fue aparecer en la cinta 'Good burguer 2' en 2023.

Imagen Getty Images

Jon Abrams

El actor que le dio vida a Bobby Prinze hizo su debút en el cine con la controversial cinta 'Kids' de 1995 y si bien su nombre se hizo conocido gracias a 'Scary Movie', no volvió a participar en ninguna de las secuelas de dicha saga; no obstante, no significó el final de su carrera, pues apareció en show como 'La ley y el orden UVE', 'Hawai 5.0', Mentes criminales' o Clover'.

PUBLICIDAD

A sus 46 años continúa actuando, pero su carrera no resultó ser tan fructífera como la de sus compañeros.

Imagen Jon Abrams / Instagram

Regina Hall

Tras su participación en las secuelas de Scary Movie como Hall ha protagonizado una variedad de películas destacadas, entre las que se incluyen la serie 'Think Like a Man', 'Girls Trip' y 'The Hate U Give'. Además de su trabajo en el cine, Hall ha incursionado en la televisión con roles destacados en series como 'Black Monda' e 'Insecure'.

Imagen Getty Images