¿Cuántos años tenía Winona Ryder en ‘Beetlejuice’? No fue su primera película importante

Video Winona Ryder y Keanu Reeves se tratan como esposos desde hace 32 años y por fin confiesan la razón

A los 52 años, Winona Ryder interpretó de nuevo a Lydia Deetz en ‘Beetlejuice Beetlejuice’, la esperada secuela de Tim Burton con muchas referencias a la película original.

El estreno de la cinta ha recordado la gran trayectoria de la actriz, quien comenzó a trabajar a muy temprana edad en los sets de las películas más famosas y aclamadas de Hollywood.

¿Cuántos años tenía Winona Ryder cuando hizo ‘Beetlejuice’?

Cuando Tim Burton eligió a la joven Winona Ryder para ser una protagonista en la película ‘Beetlejuice’, la actriz tenía solo 15 años de edad, pero la realidad es que su belleza y talento fueran elogiados por la crítica y el público desde antes.

Winona Ryder hizo su debut en el cine con la película ‘Lucas’ de 1986, cuando tenía 14 años, y luego apareció en ‘Square Dance’ al año siguiente, pero sería ‘Beetlejuice’ el proyecto que la pondría en boca de todos.

Cuando la película se estrenó en 1988, Winona tenía 16 años y saltó a la fama internacional, convirtiéndose en uno de los rostros más bellos y reconocibles en Estados Unidos y todo el mundo. Poco después, su edad volvería a ser señalada gracias a su romance con Johnny Depp.

Imagen Alamy/The Grosby Group

¿Cuántos años se llevaban Winona Ryder y Johnny Depp? ¿Estaban comprometidos en ‘El joven manos de tijera’?

Luego de conocerse en el estreno de ‘Bolas de fuego’ (‘Great Balls of Fire!’), Johnny Depp y Winona Ryder se volvieron novios cuando ella tenía solo 18 años de edad y él, 27 (el actor era 9 años mayor que ella). Se comprometieron a solo 5 meses de empezar su noviazgo y trabajaron juntos al año siguiente.

Tim Burton los unió en la película ‘El joven manos de tijera’ de 1990 y la actuación de Winona Ryder como la hermosa Kim Boggs fue bien recibida por la crítica. Su química con Johnny Depp fue especialmente destacada, lo que no les costó trabajo, pues eran novios en la vida real.

Hasta entonces, el talento de Winona Ryder no había sido cuestionado ni señalado por su edad, pero fue su actuación en 'Drácula', solo unos años después, la que dio un giro a todo.

Imagen The Grosby Group

La edad de Winona Ryder en 'Drácula' dio mucho de qué hablar

'Bram Stoker’s Dracula' de 1992 fue un nuevo reto para Winona Ryder, de entonces 21 años. La actriz interpretó a Mina Harker y trabajó con un elenco conformado por Keanu Reeves, Gary Oldman y Anthony Hopkins.

La actuación de Ryder recibió críticas mixtas, pues los cinéfilos señalaron que fue opacada por el estilo visual de la película y los otros actores de renombre. Winona también confesó que no la pasó muy bien durante la filmación, aunque recibió ayuda de Keanu Reeves, quien desde entonces se convirtió en un gran amigo al que hasta hoy en día considera “su esposo”.

Winona Ryder & Keanu Reeves Film: Dracula; Bram Stoker'S Dracula (USA 1992) Characters: Mina Murray & Jonathan Harker

Las películas de Winona Ryder antes de su escándalo en una tienda, ¿qué fue lo que robó?

Al cumplir 23 años, Winona Ryder trabajó en 'Mujercitas' (‘Little Women’), una de las tantas versiones que se han hecho de la novela homónima de Louisa May Alcott. Su interpretación como Jo March le valió elogios de la crítica y una nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz.

En 1999 apareció junto a Angelina Jolie en ‘Inocencia interrumpida’ (‘Girl, interrupted'), cuando tenía 28 años. Aunque fue la actuación de Jolie la que se llevó el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto, Winona Ryder también fue elogiada por su vulnerabilidad en pantalla.

WINONA RYDER and ANGELINA JOLIE in GIRL, INTERRUPTED (1999), directed by JAMES MANGOLD.

‘Otoño en Nueva York’ (‘Autumn in New York’) del año 2000 (cuando Winona tenía 29 años) fue la última película que hizo antes del problema por robar en una tienda. Los expertos sintieron que el guion y la dirección de la película no aprovecharon completamente el talento de Winona Ryder y, en medio de estas críticas, llegó el escándalo.

En 2001, a los 30 años, Winona Ryder fue arrestada por robar 5 mil dólares en prendas y accesorios de la tienda Saks Fifth Avenue, lo que marcó un antes y después en su carrera.

Photos © 2003 The Grosby Group - Winona Ryder reports to court about her community service and what she has been doing to fullfill her sentence. Beverly Hill, Calif 04/07/03

¿Cuántos años estuvo Winona Ryder en la cárcel?

Aunque llegó frente a un juez, Winona Ryder no pasó tiempo en la cárcel, pero sí fue declarada culpable de robo mayor y vandalismo. Fue sentenciada a tres años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario y se le ordenó pagar multas y restitución por los daños a la tienda.

Se alejó de la actuación a tiempo completo por casi una década y regresó con un pequeño papel en ‘Black Swan’ de 2010 junto a Natalie Portman. Volvió a trabajar con Tim Burton al prestar su voz para la película animada ‘Frankenweenie’ de 2012 y obtuvo un gran éxito con la serie de Netflix ‘Stranger Things’.