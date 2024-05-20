¿Ya hay nuevo Jack Sparrow para 'Piratas del Caribe'? El actor que podría reemplazar a Johnny Depp

Video Johnny Depp perdió su inmensa fortuna por una vida de excentricidades

Aunque Johnny Depp era uno de los actores mejor pagados de Hollywood, el escándalo por las acusaciones de Amber Heard por presunta violencia doméstica le costaron su lugar en importantes proyectos, como la saga 'Piratas del Caribe'.

Ante esto, se rumora que el actor Austin Butler podría ser quien tome el lugar como el Capitán Jack Sparrow en el reboot que Disney prepara sobre la cinta.

Austin Butler podría ser el nuevo Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe'

En días pasados, Disney presentó el adelanto de algunos proyectos, generando gran expectativa entre los fanáticos.

El rumor de que el actor de 'Dune 2', Austin Butler, pudiera sustituir a Johnny Depp como el nuevo Jack Sparrow fue el que mayor conmoción causó y aunque esto no está aún confirmado oficialmente, sí fue reportado por 'The DisInsider', razón por la cual algunos medios de comunicación lo tomaron ya como una verdad.

Los fans de la saga de películas han aplaudido la elección de Disney y otros exigen el regreso de Johnny Depp tras el mediático juicio en el que el jurado falló a su favor.

Rumores vinculan a Austin Butler con otros proyectos de Disney

El actor, conocido por su reciente participación como Elvis Presley, también ha sido vinculado con el live action de Hércules, aunque tampoco hay información oficial confirmada al respecto.

¿Por qué Johnny Depp ya no estará en 'Piratas del Caribe'?

La salida de Johnny Depp de 'Piratas del Caribe' ocurrió en 2018, después de que Amber Heard escribiera un artículo de opinión sobre violencia doméstica. Aunque no mencionó directamente a Depp, se supo que las acusaciones eran contra él. Disney tomó la decisión de retirar a Depp de 'Piratas del Caribe' y 'Animales Fantásticos', además de que perdió otros proyectos. Sin embargo, en 2022, Depp demandó a Amber Heard por difamación y ganó el juicio, recibiendo una indemnización de 15 millones de dólares.

Al ver que resultó inocente de las acusaciones, Disney intentó renegociar con él, pero el actor reveló para el medio 'Daily Mail' que no tenía intención de trabajar con dicha empresa nunca más, pues no sólo lo abandonaron en Disney, sino que recibió malos tratos, por lo que aseguró que no volvería a interpretar a Jack Sparrow, aún si eso significaba renunciar a un pago de 20 millones de dólares por la sexta entrega de la saga. A pesar de esto, hay rumores de que Disney aún lo contempla para encarnar a su icónico personaje en una serie derivada.

¿Cuándo fue la última vez que vimos a Johnny Depp como Jack Sparrow?

El histrión encarnó al capitán pirata en el 2017 por última vez en 'La venganza de Salazar', que, aunque no repitió el éxito en taquilla de las entregas anteriores e hizo replantearse a los estudios el futuro de la saga, sí recaudó $800 millones de dólares.

En 2023, Sean Bailey, uno de los ejecutivos de la compañía develó para 'The New York Times' que había planes para una nueva secuela y es hasta ahora, 5 años después de la última película, que existen fuertes rumores de que la producción se está retomando para la parte 6 de la historia de los 'Piratas del Caribe'.

Esta actriz también pudo haber sido el reemplazo de Johnny Depp

Tras retirarse la posibilidad de que Johnny Depp regresara, comenzaron rumores de que el personaje principal podría ser interpretado por una mujer y justamente sonó hasta hace unos meses el fuerte rumor de que el reemplazo sería una actriz de la multipremiada serie 'The Bear', llamada Ayo Edebiri, quien daría vida a Anne. Sin embargo, dicha información tampoco fue confirmada por Disney.

Los fanáticos están a la expectativa de que se confirme la última información sobre que Austin Butler será el nuevo capitán pirata Jack Sparrow y están ansiosos por ver qué depara el futuro de esta icónica franquicia.